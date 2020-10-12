Mehmetçik Suriyeli çocukların yanında! Okula zırhlı araçlarla götürülüyorlar

Barış Pınarı Harekatı ile bir yıl önce terör örgütünün işgalinin sonlandırıldığı Tel Abyad ve Resulayn'da, 409 okul onarılarak yeniden eğitime açıldı. Türkiye ile eş zamanlı olarak eğitimin başladığı Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn kırsalındaki öğrenciler ise eğitim gördükleri okullara askerlerin güvenlik önlemleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlarla taşınıyor.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 09:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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