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Mehmetçik Suriyeli çocukların yanında! Okula zırhlı araçlarla götürülüyorlar

Barış Pınarı Harekatı ile bir yıl önce terör örgütünün işgalinin sonlandırıldığı Tel Abyad ve Resulayn'da, 409 okul onarılarak yeniden eğitime açıldı. Türkiye ile eş zamanlı olarak eğitimin başladığı Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn kırsalındaki öğrenciler ise eğitim gördükleri okullara askerlerin güvenlik önlemleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlarla taşınıyor.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 09:44
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Mehmetçik Suriyeli çocukların yanında! Okula zırhlı araçlarla götürülüyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen yıl 9 Ekim'de, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyelilerin geri dönüşünü desteklemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

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Mehmetçik Suriyeli çocukların yanında! Okula zırhlı araçlarla götürülüyorlar

Harekat kapsamında TSK ve Suriye Milli Ordusu unsurları tarafından kısa süre içerisinde Resulayn ve Tel Abyad, terör örgütü işgalinden kurtarıldı.

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Mehmetçik Suriyeli çocukların yanında! Okula zırhlı araçlarla götürülüyorlar

Harekat ile Resulayn ile Tel Abayd arasındaki 120 kilometrelik hat, teröristlerden temizlendi ve binlerce Suriyeli zorunlu olarak terk ettikleri topraklarına geri döndü.

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Mehmetçik Suriyeli çocukların yanında! Okula zırhlı araçlarla götürülüyorlar

409 OKUL ONARILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaşamın normalleşmesine yönelik çalışmalar yürüttüğü Tel Abyad ile Resulayn'da, yıllarca ara verilen eğitimin de yeniden başlaması için okulların onarılması kararı alındı.

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Mehmetçik Suriyeli çocukların yanında! Okula zırhlı araçlarla götürülüyorlar

Türkiye'nin yaptığı onarım çalışmaları kapsamında bazıları terör örgütü tarafından karargaha dönüştürülen, bazıları ise yakılıp, yıkılarak tahrip edilen 409 okulun tadilatı yapıldı.