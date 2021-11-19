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Mehmetçik şefkat elini uzattı

Bayburt'ta jandarma ekipleri devriye esnasında fark ettikleri yaralı kaya kartalını veteriner kliniğine götürerek tedavi ettirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2021 18:13 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 18:13
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Mehmetçik şefkat elini uzattı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Bayburt merkez Gençosman köyü mevkiinde boş arazide yaralı ve uçamayan bir kaya kartalının olduğu tespit edildi.

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Mehmetçik şefkat elini uzattı

Asayiş timlerince muhafaza altına alınan yaralı kartal daha sonra Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordine kurularak tedavisi için veteriner kliniğine teslim edildi.

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Mehmetçik şefkat elini uzattı

Yaralı kartal tedavisinin bitmesinin ardından DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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Mehmetçik şefkat elini uzattı
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Mehmetçik şefkat elini uzattı