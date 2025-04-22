Mehmet Çetin öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

Bu sözler üzerine Müge Anlı, "Bayram, sen çok tehlikeli bir adamsın. Çok şeytani düşüncelerin var. Sen bizim ekibimize 'Kıymet'le sevgiliyiz' demişsin. Daha 'sevgililik' kelimesinin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Ayrıca burada herkesi tehdit ediyorsun. Sen kimsin de tehdit ediyorsun? Buradakilere iftira atıyorsun!" diyerek ateş gösterdi.