Yaşam

Mehmet Çetin öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor

10 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme geldi. Ailesi, yıllardır izine rastlanamayan Mehmet'in, "Cinsiyet değiştirdi. Aramayın" diyen Bayram Akçay tarafından öldürülmüş olabileceğinden şüpheleniyor. Olayı daha da şüpheli hale getiren bir diğer gelişme ise Mehmet'in kaybolmadan önceki süreçte eşi Derya ile Bayram Akçay arasında gerçekleşen çok sayıda telefon görüşmesi oldu. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mehmet Çetin öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor

2015'te Isparta'dan şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı Müge Anlı'da gündeme geldi. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın Bayram Akçay tarafından öldürüldüğünü düşünüyor.

Mehmet Çetin öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

Ailenin iddasına göre Bayram Akçay'ın kayıp olan oğulları hakkında köyde dedikodu çıkardığı "Cinsiyet değiştirdi, aramayın" dediği öğrenildi. Çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken Bayram Akçay'ın anlattıkları kafa karıştırdı.

Mehmet Çetin öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

Ailenin iddiasına göre oğulları Mehmet'in en son Bayram Akçay adlı arkadaşıyla görüştüğünü ve aralarında bir kavga olduğuydu. Baba Ali Çetin'in anlattıklarına göre Bayram Akçay'ın oğlu Mehmet Çetin'in cinsiyet değiştirdiğini ve Antalya'ya kaçtığını söylemesi dikkatlerini çekmişti.

Mehmet Çetin öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

ÖLÜM TAZMİNATI

Kayıp olan Mehmet Çetin'in iç çamaşırı mağazasına baktığı için cinsiyet değiştirmiş olabileceğini düşündüğünü söyleyen Bayram Akçay, ailenin tepkisi çekti. Mehmet'in ölmeden önce kredi çektiği ve kendisine hayat sigortası yaptırdığı da açığa çıktı.

Mehmet Çetin öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

Mehmet'in ölmesi durumunda hayat sigortasından alınacak ölüm tazminatının ise Tarkan Gürakan isimli şahısa verilmesini istediği bilgisine ulaşıldı. Şu an cezaevinde olan Gürkan'ın Bayram ile arkadaş olduğu öğrenildi.

Mehmet Çetin öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

Çetin'in 10 yıl önceki gizemli kaybı Müge Anlı'da aydınlatılmaya çalışılırken, canlı yayına katılan Kıymet Hanım'ın açıklamaları stüdyoda adeta şok etkisi yarattı.

Kıymet Hanım, Mehmet ile Bayram arasında yaşanan gerilimi şu sözlerle anlattı:
"Bayram benim yanımda çalışıyordu. Biz iş yerindeyken Mehmet bıçakla geldi. Bayram'ın boğazına bıçak dayadı. İkiliyi zor ayırdım. Bayram kaçtı gitti. Mehmet 'Abla ben bugün buraya bunu öldürmeye gelmiştim' dedi."

Mehmet Çetin öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

SEVGİLİM DİYEREK İNKAR ETTİ

Bayram'ın Müge Anlı ekibine "Kıymet benim sevgilim. Ben ondan ayrımdım o yüzden bana iftira atıyor" dediği öğrenildi.

Mehmet Çetin öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

Bu sözler üzerine Müge Anlı, "Bayram, sen çok tehlikeli bir adamsın. Çok şeytani düşüncelerin var. Sen bizim ekibimize 'Kıymet'le sevgiliyiz' demişsin. Daha 'sevgililik' kelimesinin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Ayrıca burada herkesi tehdit ediyorsun. Sen kimsin de tehdit ediyorsun? Buradakilere iftira atıyorsun!" diyerek ateş gösterdi.

Mehmet Çetin öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

DERYA VE BAYRAM ARASINDAKİ ŞÜPHELİ GÖRÜŞME

Programda Mehmet'in eşi Derya ile ilgili yeni bir detay da gün yüzüne çıktı. Mehmet'in kaybolduğu gün saat 19:22'de Bayram Akçay'ın Derya'yı aradığı ve ikili arasında 40 saniyelik bir telefon görüşmesi gerçekleştiği tespit edildi. Derya'nın ertesi güne kadar telefonunu hiç kullanmaması ve bu görüşmeyi hatırlamadığını söylemesi şüpheleri daha da artırdı.

Mehmet Çetin öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

56 KEZ TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞLER

Dahası, Mehmet Çetin'in kaybolmasının ardından Derya ile Bayram'ın 56 kez telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bu gelişme, "İkili arasında bir ilişki mi vardı?" sorusunu akıllara getirdi.