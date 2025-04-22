Mehmet Çetin öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor
10 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme geldi. Ailesi, yıllardır izine rastlanamayan Mehmet'in, "Cinsiyet değiştirdi. Aramayın" diyen Bayram Akçay tarafından öldürülmüş olabileceğinden şüpheleniyor. Olayı daha da şüpheli hale getiren bir diğer gelişme ise Mehmet'in kaybolmadan önceki süreçte eşi Derya ile Bayram Akçay arasında gerçekleşen çok sayıda telefon görüşmesi oldu. İşte haberin detayları...