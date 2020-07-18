KÖK HÜCRE TEDAVİSİ NEDİR?

Kök hücre doğumsal hastalıklar, kanser türleri ve bazı kan hastalıklarına kadar ölümcül birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Kök hücre; kişiye uyumlu, yarı uyumlu kişilerden veya direk olarak kişinin kendisinden alınmaktadır.