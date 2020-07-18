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Mehmet Ali Erbil'in son hali ortaya çıktı! Kök hücre tedavisi nedir? Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in son hali ortaya çıktı. Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlayacağı olan Mehmet Ali Erbil saçlarını kazıttı. 63 yaşındaki sanatçının sağlık durumu sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Kök hücre tedavisi nedir? İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...
Giriş Tarihi: 18.07.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 09:48
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