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Haberler Galeri Mega kent İstanbul'u fırtına ve sağanak yağmur vurdu! Alt yapı çöktü! CHP'li İBB bir kez daha sınıfta kaldı

Mega kent İstanbul'u fırtına ve sağanak yağmur vurdu! Alt yapı çöktü! CHP'li İBB bir kez daha sınıfta kaldı

SON DAKİKA | Mega kent İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiledi. Altyapının çöktüğü kentte evleri ve işyerlerini su bastı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken vatandaş bir kez daha CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mağduru oldu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, fırtına ve şiddeti yağışın etkisiyle Kağıthane'de direğin devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, Eyüpsultan'da ise inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 gecekondunun tedbir amaçlı boşaltıldığı, evlerde yaşayanların ise otellere ve misafirhanelere yerleştirildiği belirtildi. İşte İstanbul'da sağanak yağmur ve fırıtına ardından ortaya çıkan tablo...

Giriş Tarihi: 29.11.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 15:42
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Mega kent İstanbul’u fırtına ve sağanak yağmur vurdu! Alt yapı çöktü! CHP’li İBB bir kez daha sınıfta kaldı

İstanbul Valiliği kentte etkili olan fırtına ve şiddetli yağışın bilançosunu açıkladı. 28 Kasım'da İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı sarı kodlu uyarı yapıldığının belirtildiği açıklamada, kentin yapılan uyarıya paralel olarak salıyı çarşambaya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girdiği ifade edildi.

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Mega kent İstanbul’u fırtına ve sağanak yağmur vurdu! Alt yapı çöktü! CHP’li İBB bir kez daha sınıfta kaldı

DİREĞİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul'da meydana gelen olaylara yer verilen açıklamada, "İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanında seferler planlandığı şekilde devam etmektedir. İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava şartları sebebi ile iptal edilmiş, boğaz trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir. Saat 01.07 de Bakırköy İlçesi Zeytinburnu sahilinde 'Kadriye Ana' isimli yakıt yüklü gemi kıyıya yakın bölgede karaya oturmuş olup, gemi mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Saat 02.44'de Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Saat 10.42'de Eyüpsultan İlçesi Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gecekondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Mega kent İstanbul’u fırtına ve sağanak yağmur vurdu! Alt yapı çöktü! CHP’li İBB bir kez daha sınıfta kaldı

DUVAR ÇÖKTÜ! 2 ARAÇ HASAR ALDI

Büyükçekmece'de etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 2 otomobilde hasar oluştu.

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Mega kent İstanbul’u fırtına ve sağanak yağmur vurdu! Alt yapı çöktü! CHP’li İBB bir kez daha sınıfta kaldı
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Mega kent İstanbul’u fırtına ve sağanak yağmur vurdu! Alt yapı çöktü! CHP’li İBB bir kez daha sınıfta kaldı

GEMİ TRAFİĞİ AKSADI

Kent genelinde dün akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici askıya alınırken Şehir Hatları da ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağını duyurdu.