29 Kasım 2023, Çarşamba
Mega kent İstanbul'u fırtına ve sağanak yağmur vurdu! Alt yapı çöktü! CHP'li İBB bir kez daha sınıfta kaldı
SON DAKİKA | Mega kent İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiledi. Altyapının çöktüğü kentte evleri ve işyerlerini su bastı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken vatandaş bir kez daha CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mağduru oldu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, fırtına ve şiddeti yağışın etkisiyle Kağıthane'de direğin devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, Eyüpsultan'da ise inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 gecekondunun tedbir amaçlı boşaltıldığı, evlerde yaşayanların ise otellere ve misafirhanelere yerleştirildiği belirtildi. İşte İstanbul'da sağanak yağmur ve fırıtına ardından ortaya çıkan tablo...
Giriş Tarihi: 29.11.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 15:42
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