HaberlerGaleriMAVİ AY burçların hayatına reform getirecek! Terfi, piyango, aşk, kaos! Yay, Aslan, Koca, Akrep... Hangi burca iyi, hangisine kötü haber var?
MAVİ AY burçların hayatına reform getirecek! Terfi, piyango, aşk, kaos! Yay, Aslan, Koca, Akrep... Hangi burca iyi, hangisine kötü haber var?
Yaz sıcağının doruğa çıktığı dönemde, önümüzdeki ayların bizi nelerin beklediğini merak etme eğilimine girebiliriz. Ağustos ayının sonuna doğru yaklaşırken, Mavi Ay fenomeni de kapıda. Astrolojiye göre, bir takvim ayında iki kez dolunay yaşandığında duygusal olarak daha yoğun hisler deneyimleyebiliriz. Üstelik bu kez gelen Mavi Ay, üst üste üçüncü süper ay olarak karşımıza çıkacak.