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Haberler Galeri MAVİ AY burçların hayatına reform getirecek! Terfi, piyango, aşk, kaos! Yay, Aslan, Koca, Akrep... Hangi burca iyi, hangisine kötü haber var?

MAVİ AY burçların hayatına reform getirecek! Terfi, piyango, aşk, kaos! Yay, Aslan, Koca, Akrep... Hangi burca iyi, hangisine kötü haber var?

Yaz sıcağının doruğa çıktığı dönemde, önümüzdeki ayların bizi nelerin beklediğini merak etme eğilimine girebiliriz. Ağustos ayının sonuna doğru yaklaşırken, Mavi Ay fenomeni de kapıda. Astrolojiye göre, bir takvim ayında iki kez dolunay yaşandığında duygusal olarak daha yoğun hisler deneyimleyebiliriz. Üstelik bu kez gelen Mavi Ay, üst üste üçüncü süper ay olarak karşımıza çıkacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 09:03
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MAVİ AY burçların hayatına reform getirecek! Terfi, piyango, aşk, kaos! Yay, Aslan, Koca, Akrep... Hangi burca iyi, hangisine kötü haber var?

Ağustos ayının sonuna doğru dikkat çekici bir göksel olay olan Mavi Ay karşımıza çıkıyor. Gökyüzündeki bu olağanüstü etkinlik, duygusal dünyamızı harekete geçirirken aynı zamanda doğanın büyüsüne de şahitlik etmemizi sağlayacak. Özellikle gökyüzü meraklıları, Mavi Ay'ın getirdiği enerjiyi yakından takip etmeye ve evrenin sırlarını keşfetmeye hazır olabilirler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MAVİ AY burçların hayatına reform getirecek! Terfi, piyango, aşk, kaos! Yay, Aslan, Koca, Akrep... Hangi burca iyi, hangisine kötü haber var?

İşte Ağustos'taki Mavi Ay'dan nasıl etkilenebileceğinize dair kısa bir kılavuz.

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MAVİ AY burçların hayatına reform getirecek! Terfi, piyango, aşk, kaos! Yay, Aslan, Koca, Akrep... Hangi burca iyi, hangisine kötü haber var?

KOÇ (21 Mart – 19 Nisan)

Sevgili Koç burcu, fazla mücadele etmek yerine, hafiflemeye ve hayatınızı ağırlaştıran unsurları serbest bırakmaya odaklanmanız iyi olabilir. Bu dönem kendinize zaman ayırarak rahatlamak için harika bir zaman olabilir.

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MAVİ AY burçların hayatına reform getirecek! Terfi, piyango, aşk, kaos! Yay, Aslan, Koca, Akrep... Hangi burca iyi, hangisine kötü haber var?

BOĞA BURCU (20 Nisan – 20 Mayıs)

Boğa burçları arkadaşlarınız, hayranlarınız veya destekçilerinizle birlikte yaşamı kutlamak isteyen birçok kişi etrafınızda olabilir. Şu anda ilişkilerinizi karmaşıklaştırmak veya genişletmek için harika bir fırsatınız var.

Eğer bekarsanız, cesaretinizi toplayarak birine çıkma teklifi yapabilirsiniz. Ayrıca, yakın gelecekte dönüm noktası niteliğinde bir zafer kazanabileceğiniz işaretleri gözlemleyebilirsiniz.

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MAVİ AY burçların hayatına reform getirecek! Terfi, piyango, aşk, kaos! Yay, Aslan, Koca, Akrep... Hangi burca iyi, hangisine kötü haber var?

İKİZLER (21 Mayıs – 20 Haziran)

Sevgili İkizler, zafer turunuzu kutlamışçasına kolunuzu havaya kaldırın. Çünkü başarı sizin için kapıda olabilir! İş yaşamınızda terfi, yeni bir iş teklifi veya olumlu bir şekilde tanınma gibi büyük bir kazanç elde ettiğinizi fark edebilirsiniz.