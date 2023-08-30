MAVİ AY burçların hayatına reform getirecek! Terfi, piyango, aşk, kaos! Yay, Aslan, Koca, Akrep... Hangi burca iyi, hangisine kötü haber var?

BOĞA BURCU (20 Nisan – 20 Mayıs)

Boğa burçları arkadaşlarınız, hayranlarınız veya destekçilerinizle birlikte yaşamı kutlamak isteyen birçok kişi etrafınızda olabilir. Şu anda ilişkilerinizi karmaşıklaştırmak veya genişletmek için harika bir fırsatınız var.

Eğer bekarsanız, cesaretinizi toplayarak birine çıkma teklifi yapabilirsiniz. Ayrıca, yakın gelecekte dönüm noktası niteliğinde bir zafer kazanabileceğiniz işaretleri gözlemleyebilirsiniz.