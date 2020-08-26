Mauritius'ta korkunç olay büyüyor! Ormanı yutacak

Hint Okyanusu üzerinde bulunan ada ülkesi Mauritius'ta, dehşete düşüren olay. Japon firmasına ait petrol tankeri karaya oturdu. Şimdiye kadar bin ton petrolün sızdığı olayda, bölgedeki halk deniz canlıları için saçlarını keserek bağış yapmıştı. Sızan petrol, deniz yaşamının yanında mangrov ormanlarını da sıçradı. Eğer gereken tedbirler alınmazsa mangrov ormanlarını görmek bir daha mümkün olmayacak.

Giriş Tarihi: 26.08.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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