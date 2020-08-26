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Mauritius'ta korkunç olay büyüyor! Ormanı yutacak

Hint Okyanusu üzerinde bulunan ada ülkesi Mauritius'ta, dehşete düşüren olay. Japon firmasına ait petrol tankeri karaya oturdu. Şimdiye kadar bin ton petrolün sızdığı olayda, bölgedeki halk deniz canlıları için saçlarını keserek bağış yapmıştı. Sızan petrol, deniz yaşamının yanında mangrov ormanlarını da sıçradı. Eğer gereken tedbirler alınmazsa mangrov ormanlarını görmek bir daha mümkün olmayacak.

Giriş Tarihi: 26.08.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 10:55
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Mauritius'ta korkunç olay büyüyor! Ormanı yutacak

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğinde online buluşan uzman heyet, Japon Mitsui OSK Lines firmasına ait MV Wakashio kargo gemisinden Mauritius sahilinde sızan petrole ilişkin öngörülerini açıkladı.

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Mauritius'ta korkunç olay büyüyor! Ormanı yutacak
Ekosistem koruma uzmanı Sakaguçi Noriaki, ağır şekilde kirlenmiş bölgelerde, havai köklerdeki yağ adezyonunun mangrovları boğabileceğini kaydetti.
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Mauritius'ta korkunç olay büyüyor! Ormanı yutacak
Sakaguçi, "Yağ kalıntıları daha da fazla kalırsa zehirli özler mangrovları öldürebilir. Sudaki bulanıklığın uzun sürmesi halinde ise resifler yok olabilir" dedi.
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Mauritius'ta korkunç olay büyüyor! Ormanı yutacak
Uzman heyet ön raporunda, bölgede henüz ölmüş mangrovlara rastlanmadığını ancak ikisi ciddi seviyede olmak üzere araştırılan 7 lokasyonda da yağ kaplamaları tespit edildiği açıkladı.
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Mauritius'ta korkunç olay büyüyor! Ormanı yutacak
Sızıntısının genel zararının bu hafta hesaplanacağını belirten heyet, yağın mangrovların daha aşağısına inme riski sebebiyle, çamurlu arazideki mangrov ormanlarından yağı temizlemenin zorluğuna dikkati çekti.