13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Elle tatmin olmak orucu bozar mı? Orucu neler bozar?

Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Elle tatmin olmak orucu bozar mı? Orucu neler bozar?

Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Elle tatmin olmak orucu bozar mı? Orucu neler bozar? Ramazan-ı Şerif 'in gelmesiyle birlikte Müslümanlar bu soruların yanıtlarını arıyor. Allah'ın emri olan Ramazan orucuna zarar gelmesini istemeyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orucu bozan durumlarla ilgili açıklamalarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi sitesinde sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Peki, Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Elle tatmin olmak orucu bozar mı? Orucu neler bozar? İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar...

Giriş Tarihi: 06.05.2019 12:39
  • 1
  • 41
Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Elle tatmin olmak orucu bozar mı? Orucu neler bozar?

Ramazan ayının ilk gününe girmiş bulunmaktayız. 5 Mayıs'ın 6 Mayıs'a bağlandığı gece yarısında sahura kalkan Müslümanlar niyet ederek orucunu tutmaya başladı. Allah'ın farz kıldığı Ramazan orucu için Müminler titiz davranıyor. Orucu bozacak veya oruca zarar verecek durumlardan sakınmak için azami gayret gösteren Müslümanlar bazı durumları dikkatle araştırıyor. Bunların başnda da, "Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Elle tatmin olmak orucu bozar mı? Orucu neler bozar?" soruları geliyor. Peki, mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Elle tatmin olmak orucu bozar mı? Orucu neler bozar? İşte Ramazan orucu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Kurulu'nun açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 41
Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Elle tatmin olmak orucu bozar mı? Orucu neler bozar?

MASTÜRBASYON YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevî arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar. Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir. Elle tatmin olmanın keffâreti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar (Zeylaî, Tebyîn, I, 323; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 293).

  • 3
  • 41
Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Elle tatmin olmak orucu bozar mı? Orucu neler bozar?

ASTIM İLACI ORUCU BOZAR MI? ASTIM HAVASI ORUCU BOZAR MI?

Nefes açıcı sprey kullanmak zorunda kalan astım hastası oruç tutmayabilir. Daha sonra iyileşince tutamadığı günleri kaza eder. İyileşme ümidi kalmamışsa, o takdirde tutamadığı günler sayısınca fidye verir. Bir fidye, Ramazan'da bir kişi için verilen bir fitre miktarıdır.

  • 4
  • 41
Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Elle tatmin olmak orucu bozar mı? Orucu neler bozar?

Ancak, nefes darlığı dışında oruç tutmaya engel başka sağlık problemi bulunmayan astım hastaları, soluk almayı rahatlatacak özel spreyi ağızlarına püskürterek oruç tutabilirler. Ağza püskürtülen bu ilaçlar orucu bozmaz. Çünkü bu spreyden bir kullanımda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar ağza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları cidarları tarafından emilip yok olmaktadır. Bundan geriye kalan miktarın tükürükle mideye ulaştığı konusunda ise, kesin bir bilgi yoktur.

  • 5
  • 41
Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Elle tatmin olmak orucu bozar mı? Orucu neler bozar?

Abdest alırken ağızda kalan su ile kıyaslandığında, bu miktarın çok az olduğu görülmektedir. Oruçlunun, abdest alırken ağzına aldığı sudan kalan miktarın mideye ulaşması hâlinde orucun bozulmayacağı konusunda hadis-i şerifler vardır. (Dârimî, es-Sünen, Savm, 16) Bu konuda icma oluşmuştur.