Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Elle tatmin olmak orucu bozar mı? Orucu neler bozar?

Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Elle tatmin olmak orucu bozar mı? Orucu neler bozar? Ramazan-ı Şerif 'in gelmesiyle birlikte Müslümanlar bu soruların yanıtlarını arıyor. Allah'ın emri olan Ramazan orucuna zarar gelmesini istemeyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orucu bozan durumlarla ilgili açıklamalarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi sitesinde sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Peki, Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Elle tatmin olmak orucu bozar mı? Orucu neler bozar? İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar...

Giriş Tarihi: 06.05.2019 12:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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