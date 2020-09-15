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Maskeyi buzlukta bekletip takanlar dikkat! Uzman isim uyardı

Adana, Antalya gibi hava sıcaklığını çok yüksek olduğu noktalarda maskeyi buzluğa ya da buzdolabına koyanlar, ıslatarak takanlar var. Serinlemek için yapılan bu tür müdahalelerin maskelerin etkinliğini azalttığını, mikroorganizma ve bakterilerin kolay yerleşmesine ortam sağladığını söyleyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Yeşim Taşova, önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.09.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 12:18
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Maskeyi buzlukta bekletip takanlar dikkat! Uzman isim uyardı

Geçen hafta Basra alçak basıncının etkisi ile birçok kentte rekor sıcaklıklar yaşandı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar da serinlemek için birçok yol denedi.

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Maskeyi buzlukta bekletip takanlar dikkat! Uzman isim uyardı

Pandemi süreciyle de birlikte maske takmak zorunda olan vatandaşların maskelerini ıslatarak hatta buzdolabında bekleterek kullandığı duyumunu aldığını belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Yeşim Taşova, ıslak maskenin kullanılmaması gerektiğini açıkladı.

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Maskeyi buzlukta bekletip takanlar dikkat! Uzman isim uyardı

Bu tür kullanımlarda maskenin etkinliğinin azaldığını vurgulayan Prof.Dr. Yeşim Taşova, "Buzluğa da koyuyorlar, keşke işe yarıyor olsa.

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Maskeyi buzlukta bekletip takanlar dikkat! Uzman isim uyardı

Şimdiki bilgilerimizin ışığında ıslak ortam her zaman mikroorganizmaların, bakterilerin kolay yerleşip bizi enfekte edebileceği bir yerdir. Biz bu tür kullanımları tasvip etmiyoruz" diye konuştu.

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Maskeyi buzlukta bekletip takanlar dikkat! Uzman isim uyardı

YERE ATILAN MASKELER BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR

Yere atılan maskelerin ise çevre sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu dile getiren Prof.Dr. Taşova, şöyle konuştu:

"Yere atılan maske ve eldivenler çöp aslında; gereksiz bir atık oluşturuyor.