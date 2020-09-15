Maskeyi buzlukta bekletip takanlar dikkat! Uzman isim uyardı

Adana, Antalya gibi hava sıcaklığını çok yüksek olduğu noktalarda maskeyi buzluğa ya da buzdolabına koyanlar, ıslatarak takanlar var. Serinlemek için yapılan bu tür müdahalelerin maskelerin etkinliğini azalttığını, mikroorganizma ve bakterilerin kolay yerleşmesine ortam sağladığını söyleyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Yeşim Taşova, önemli uyarılarda bulundu.