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Masal diyarı gibi! İşte terörden arındırılan bölge! Hayvan ve kuş sesleri yankılanıyor

Terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları nedeniyle başlatılan yaylalara çıkma yasaklarından dolayı yıllarca değerlendirilemeyen Faraşin bölgesindeki yaylalarda, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde artık koyun, keçi ve kuşların sesi yankılanıyor.

Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:51
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Masal diyarı gibi! İşte terörden arındırılan bölge! Hayvan ve kuş sesleri yankılanıyor
Bölgenin terörden arındırılmasının ardından yaylalara çıkma yasağının kaldırılmasıyla Şırnak, Hakkari ve Van sınırları arasında yer alan Faraşin yaylaları, yeniden hayvancılığın merkezi haline geldi.
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Masal diyarı gibi! İşte terörden arındırılan bölge! Hayvan ve kuş sesleri yankılanıyor
Temiz havası, doğal su kaynakları, yemyeşil doğası ve verimli otlakları bulunan yaylalara çıkan besiciler ve göçerler, yıllar sonra huzur ve güven içinde bölgede konaklıyor, hayvanlarını besliyor.
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Masal diyarı gibi! İşte terörden arındırılan bölge! Hayvan ve kuş sesleri yankılanıyor
Havanın ısınmasıyla birçok ilden yüzlerce besiciye ev sahipliği yapan, başarılı operasyonların arından "huzur yaylası" olarak adlandırılan Faraşin, her yıl bu dönemlerde küçükbaş hayvanların ve bünyesinde barındırdığı kuşların sesiyle şenleniyor.
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Masal diyarı gibi! İşte terörden arındırılan bölge! Hayvan ve kuş sesleri yankılanıyor
Yörede yaşayan kadınlar da yaylaya çıkarak Van'ın en önemli lezzetlerinden olan otlu peynirde kullandıkları otları topluyor.
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Masal diyarı gibi! İşte terörden arındırılan bölge! Hayvan ve kuş sesleri yankılanıyor

"BEREKETLİ BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR"

Bölgede hayvancılık yapan Kerem Şeylan, AA muhabirine, her yıl bu dönemlerde sürüsü ile bölgedeki yaylalara geldiğini, hayvanlarını burada otlattığını söyledi.