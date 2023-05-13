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Masal diyarı gibi! İşte terörden arındırılan bölge! Hayvan ve kuş sesleri yankılanıyor
Terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları nedeniyle başlatılan yaylalara çıkma yasaklarından dolayı yıllarca değerlendirilemeyen Faraşin bölgesindeki yaylalarda, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde artık koyun, keçi ve kuşların sesi yankılanıyor.
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:50Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:51