24 Haziran 2024, Pazartesi
Masaj salonu çalışanı kıza kabusu yaşattılar! Uyutup sırayla tecavüz ettiler o anları canlı yayınladılar
Konya'da masaj salonu çalışanı 20 yaşındaki E.K., arkadaşının evinde kabus dolu anlar yaşadı. İçkisine ilaç atılarak bayıltılan genç kız, evde bulunanların tecavüzüne uğradı. Bu anları sosyal medyadaki canlı yayında paylaşan 5'i 18 yaşından küçük 8 şüpheli hakkında dava açıldı.
Giriş: 24.06.2024 09:48 Güncelleme: 24.06.2024 09:48
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