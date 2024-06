Masaj salonu çalışanı kıza kabusu yaşattılar! Uyutup sırayla tecavüz ettiler o anları canlı yayınladılar

Şüpheliler önce ilişkiye girdikleri videoları sosyal medyada yaydılar ardından da genç kızdan zorla aldıkları sosyal medya şifresi üzerinden canlı yayın açıp, şiddeti de an be an yayınladılar. E.K'nın bir arkadaşı, bu anları görüp polise başvurdu. E.K. polis eşliğinde hastaneye gidip muayene olurken A.S. (19), H.H.P. (24), B.C.B. (20), A.B. (17), S.T.Ö. (17), U.A.K. (15), A.A.K. (17) ve S.K. (18) gözaltına alındı. Şüphelilerden A.S., H.H.P. B.C.B., A.B. ve S.T.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.