Masaj keyfi pahalıya patladı! Terapiye girince dolabını boşalttılar
İstanbul'da masaja giden Erdoğan C., terapi esnasında soyunma odasındaki dolaba kilitlediği 40 bin lirasını çaldırdı. Mağdur vatandaş soluğu karakolda alırken, yapılan araştırmada hırsızlığın kim tarafından yapıldığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 12.04.2024
06:56
Geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, Erdoğan C, eşyalarını ve 40 bin Türk lirasını soyunma odasındaki dolaba koyup anahtarı da yanına aldı. Masajın ardından soyunma odasına dönen Erdoğan C. parasının yerinde olmadığını fark etti.
Durumu bildirdiği salon sahibi Ömer S. soyunma odasında başka bir müşterinin daha olduğunu belirtince Erdoğan C. karakola giderek salon sahibi ve diğer müşteri Oğuzhan E'den şikayetçi oldu.
HİÇ GİTMEDİM DEDİĞİ SALONDA SİNYAL BULUNDU
Oğuzhan E. ifadesinde suçlamaları reddederek olay tarihinde İstanbul'da olmadığını, söz konusu masaj salonuna hiç gitmediğini ileri sürdü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada Oğuzhan E'nin telefonuna ait HTS raporunda olay tarih ve saatinde masaj salonunda bulunduğu belirlendi.
Şüphelinin beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunda itibar edilmediği ve hırsızlık suçunu işlediği kaydedildi.