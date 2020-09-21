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Martı milyonları şoke etti! Tavşanı tek lokmada yuttu
Martı tavşanı tek lokmada yuttu! Dehşete düşüren görüntüler. İngiltere Galler'de bulunan Skomer adasında, bir martının tavşanı gagası ile yuvasından çıkarıp saniyeler içinde yuttuğu anlar kameraya kaydedildi. Ülkemizde vatandaşların simit attığı martıların tavşanları canlı canlı yemesi görenlerin tüylerini diken diken etti.
Giriş Tarihi: 21.09.2020 21:13 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 21:13
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