Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?

Marteniçka nedir? Baharın gelişi olarak nitelendirilen günlerden birisi olan Marteniçka yapımı ve hikayesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. El yapımı ve Bulgaristan'a has bir gelenek olan Marteniçka ile yeni başlayan tarım yılının da bereketli ve verimli olması için dilekler tutulmaktadır. Peki, Marteniçka nasıl yapılır? İşte, Marteniçka yapımı ve hikayesi hakkında merak edilenler…