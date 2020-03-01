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Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?

Marteniçka nedir? Baharın gelişi olarak nitelendirilen günlerden birisi olan Marteniçka yapımı ve hikayesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. El yapımı ve Bulgaristan'a has bir gelenek olan Marteniçka ile yeni başlayan tarım yılının da bereketli ve verimli olması için dilekler tutulmaktadır. Peki, Marteniçka nasıl yapılır? İşte, Marteniçka yapımı ve hikayesi hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 01.03.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 10:36
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Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?
Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?

Marteniçka yapımı nasıl? Marteniçka hikayesi vatandaşlar tarafından sorgulanırken, Marteniçka nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bulgarcada Baba Marta (Marta Nine) olarak da bilinen gelenek uzun yıllar boyunca korunmuştur. Bulgaristan'a has bir gelenek olan Marteniçka, Mart ayı boyunca takılması için hediye edilmektedir. İşte, Marteniçka hakkında tüm merak edilenler…

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Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?
Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?

MARTENİÇKA NEDİR?

Martenitsa, 1 Mart'tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar. Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan'a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına "martenitsa" olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler. Âdete göre, martenitsalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar.

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Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?
Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?

Marteniçkalar el yapımıdır, asla satın alınamaz, yalnızca hediye edilebilir, mütevazı bir dilekle bileğe bağlanır, baharda çiçek açan ilk ağaç dalına bağlanır ve yeterince beklenirse dilek mutlaka gerçekleşir.

Bu bayram Bulgarcada "Çestita Baba Marta!" şeklinde kutlanır. Baba Marta – Marta Nine, günümüze kadar korunmuş en saygın geleneklerden biridir. Bu takılar, meyve ağaçlarına, evlere, ev hayvanlarına da takılırlar. Bu şekilde yeni başlayan tarım yılının da bereketli ve verimli olması için dilekler tutulur.

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Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?
Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?

MARTENİÇKA NASIL YAPILIR?

Marteniçkaları satın alabilirsiniz fakat işin en keyifli en geleneksel ritüeli, kendi ördüğünüz marteniçkayı takmaktır. Peki marteniçka nasıl örülür? İşte en basit şekilde marteniçka yapılışı...

Bileğinizin kalınlığına göre, istediğiniz bilek boyundan biraz uzun gelecek biçimde hem beyaz hem de kırmızı ip kesin. Sonra beyaz ve kırmızı ipi uç uca bağlayın.

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Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?
Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?

MARTENİÇKA NASIL YAPILIR?

Marteniçkaları satın alabilirsiniz fakat işin en keyifli en geleneksel ritüeli, kendi ördüğünüz marteniçkayı takmaktır. Peki marteniçka nasıl örülür? İşte en basit şekilde marteniçka yapılışı...

Bileğinizin kalınlığına göre, istediğiniz bilek boyundan biraz uzun gelecek biçimde hem beyaz hem de kırmızı ip kesin. Sonra beyaz ve kırmızı ipi uç uca bağlayın.