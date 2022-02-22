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Marmaris'i sağanak vurdu! Evler sular altında kaldı yollar göle döndü

Marmaris'te sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışla birlikte geçtiğimiz yaz meydana gelen yangınların etkilediği dağlık alanlardan gelen sel suları yolları göle çevirdi. Sağanak yağış özellikle İçmeler, Asparan ve Siteler mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sel suları bazı evlerin bodrum ve zemin katlarında su baskınlarına neden olurken, bazı araçlar da sel sularından zarar gördü. Sel suları mahalle içinden geçen derenin istinat duvarını da yıktı. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 22.02.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 14:46
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Marmaris’i sağanak vurdu! Evler sular altında kaldı yollar göle döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

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Marmaris’i sağanak vurdu! Evler sular altında kaldı yollar göle döndü

Marmaris'te sabahtan bu yana etkili olan orta kuvvetteki yağışta İçmeler Mahallesi'nde dereler taştı.

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Marmaris’i sağanak vurdu! Evler sular altında kaldı yollar göle döndü

Bazı ev ile iş yerleri su ve balçık içinde kalırken, ağaçlar devrildi.

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Marmaris’i sağanak vurdu! Evler sular altında kaldı yollar göle döndü

İçmeler'de yolun kapanması nedeniyle trafik tek yönlü kontrollü sağlanıyor.

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Marmaris’i sağanak vurdu! Evler sular altında kaldı yollar göle döndü

Hisarören Mahallesi Asparan mevkisinde de su taşkınları meydana geldi.