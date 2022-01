Bütün çalışanların 4 gündür uykusuz kalarak halka hizmet için büyük gayret gösterdiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris her zaman en çok yağış alan bölgelerden biri. Ancak ormanların yanmasının ardından sel felaketine maruz kaldık. Ama ekiplerimiz tıpkı yangında olduğu gibi şimdi de 7/24 teyakkuzda. Sorun yaşanan her noktaya anında müdahale ediyor. Vatandaşlarımızın her yardım çağrısına koşuyor, ihtiyaç duydukları her an yanlarında oluyor. Hepsine çok teşekkür ediyor, alınlarından öpüyorum" diye konuştu.