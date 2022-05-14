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Marmara'ya zehir akıyor! Atıklar yüzünden simsiyah oldu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kınıklı Deresi, atıklar nedeniyle siyaha büründü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü dereden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise denizden numune alarak inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 14.05.2022 08:27 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 08:28
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Marmara’ya zehir akıyor! Atıklar yüzünden simsiyah oldu
İstanbul'un Silivri ilçesi sınırları içinden doğan Kınıklı Deresi, Marmaraereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi kesiminde, atıklar nedeniyle, siyah renge bürünerek Marmara Denizi'ne akmaya başladı.
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Marmara’ya zehir akıyor! Atıklar yüzünden simsiyah oldu
Kimyasal atıklarla üzeri ziftle örtülmüş gibi bir görüntüye bürünen ve ağır kokular yayan derenin döküldüğü Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahili de siyaha kaplandı.
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Marmara’ya zehir akıyor! Atıklar yüzünden simsiyah oldu
Derenin kirli aktığını görenlerin ihbarıyla bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
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Marmara’ya zehir akıyor! Atıklar yüzünden simsiyah oldu
Kısa sürede gelen ekipler, siyah akan dereden numuneler aldı. Komutanlık ekipleri de denizden numune alıp, görüntü ve fotoğraf çekti.
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Marmara’ya zehir akıyor! Atıklar yüzünden simsiyah oldu
Mahalle sakinlerinden Eren Budak ise hem koku hem de siyah akan dere nedeniyle denize giremediklerini söyledi. Budak, "Bu sadece bugün değil, zaman zaman böyle akıyor. Derenin başlangıç noktası Değirmenköy, Silivri, bitiş noktası ise Tekirdağ sahili. Bugün zaten denize giremedik. Denizin büyük bir kısmı simsiyah olmuş, ağır bir koku var. Kendimizde burada oturduğumuz için koku gelince rahatsız olduk" dedi.