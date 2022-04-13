13 Nisan 2022, Çarşamba
Marmara Denizi'nin güney kıyılarındaki araştırma tamamlandı! Tek sorun müsilaj değil!
Dört üniversiteden uzmanların geçen yıl haziran ayındaki çalışmasına ilişkin raporda, Erdek ve Bandırma körfezleri için tek çevre sorununun müsilaj olmadığı, bölgede önemli düzeylerde cıva, kadmiyum, bakır, çinko gibi toksik element zenginleşmelerinin tespit edildiğine yer verildi.
Giriş Tarihi: 13.04.2022 15:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 17:07
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