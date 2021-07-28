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Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi henüz geçmedi! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Marmara Denizi'nde yüzeyden temizlenen deniz salyası yani müsilaj 20-30 metre derinlikte varlığını sürdürüyor, Kuzey Ege'ye akıntıyla yayılan müsilaj deniz çayırlarının ölümüne yol açtı. Uzmanlar Marmara Denizi için son baharda bir plankton patlamasıyla müsilajın çoğalabileceği uyarısında bulunurken, müsilajın Kuzey Ege'de ise deniz çayırı ölümlerine yol açtığını belirtiyor.

Giriş Tarihi: 28.07.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 12:30
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Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi henüz geçmedi! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

MÜSİLAJIN DERİNDEKİ VARLIĞI SÜRÜYOR
Marmara Denizi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği seferberlik sonucunda müsilaj yüzeyden temizlendi. Ancak denizin 20-30 metre derinliklerinde müsilaj halen varlığını sürdürüyor.

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Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi henüz geçmedi! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Dalgıç ve su altı Serço Ekşiyan'ın su altı görüntülerinde 20-30 metre derinlikte müsilajın halen denizi tehdit ettiği ve yoğunluğunu sürdürdüğü görülüyor. Görüntülere, büyük parçalar halinde bulunan müsilajın görüş mesafesini de azalttığı yansıdı.

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Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi henüz geçmedi! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

KUZEY EGE'DE DENİZ ÇAYIRLI ÖLDÜ
Akdeniz'in en önemli canlısı deniz çayırları. Oksijen kaynağı olan bu canlılar, sudaki katı maddeleri çekerek suyu berraklaştırıyor, kıyı erozyonunu engelliyor, yavru balıklar ve makro organizmalara da sığınak görevi görüyor. Kuzey Ege'de çekilen görüntülerde müsilaj nedeniyle ölen deniz çayırları görülüyor. Denizin 5-10 metre arasındaki derinliklerinde ölü deniz çayırlarının üzerindeki müsilaj dikkat çekiyor. Deniz tabanında etkili olan müsilaj, çayırların üzerini kaplayarak fotosentez yapmasını engelliyor ve böylece ölümüne neden oluyor.

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Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi henüz geçmedi! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

AYNI NOKTADA 3 YIL ARAYLA ÇEKİLEN FOTOĞRAF
Kuzey Ege'de aynı noktada çekilen 2 fotoğraf ise tehlikeyi gözler önüne seriyor. 2018 yılında çekilen fotoğraftaki "acetabularia" isimli makro alg olan deniz canlısının renkleri ve suyun berraklığı göz dolduruyor. Aynı noktada 2021 yılında çekilen diğer fotoğrafta ise acetabularianın öldüğü ve suyun müsilaj nedeniyle bulanıklaştığı görülüyor.

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Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi henüz geçmedi! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

"SONBAHARDA YENİ BİR PLANKTON ÇOĞALMASIYLA YENİ ŞEYLER YAŞAYABİLİRİZ, ÖNGÖREMİYORUZ"
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Deniz Biyoloğu Cem Dalyan, "Yüzeyde köpük dediğimiz tabaka gitmiş durumda ve derinlere doğru gittikçe müsilajın gerilediğini görüyoruz.