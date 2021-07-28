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Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi henüz geçmedi! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı
Marmara Denizi'nde yüzeyden temizlenen deniz salyası yani müsilaj 20-30 metre derinlikte varlığını sürdürüyor, Kuzey Ege'ye akıntıyla yayılan müsilaj deniz çayırlarının ölümüne yol açtı. Uzmanlar Marmara Denizi için son baharda bir plankton patlamasıyla müsilajın çoğalabileceği uyarısında bulunurken, müsilajın Kuzey Ege'de ise deniz çayırı ölümlerine yol açtığını belirtiyor.
Giriş Tarihi: 28.07.2021 12:19Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 12:30