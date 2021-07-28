Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi henüz geçmedi! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

KUZEY EGE'DE DENİZ ÇAYIRLI ÖLDÜ

Akdeniz'in en önemli canlısı deniz çayırları. Oksijen kaynağı olan bu canlılar, sudaki katı maddeleri çekerek suyu berraklaştırıyor, kıyı erozyonunu engelliyor, yavru balıklar ve makro organizmalara da sığınak görevi görüyor. Kuzey Ege'de çekilen görüntülerde müsilaj nedeniyle ölen deniz çayırları görülüyor. Denizin 5-10 metre arasındaki derinliklerinde ölü deniz çayırlarının üzerindeki müsilaj dikkat çekiyor. Deniz tabanında etkili olan müsilaj, çayırların üzerini kaplayarak fotosentez yapmasını engelliyor ve böylece ölümüne neden oluyor.