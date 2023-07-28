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Haberler Galeri Marmara Denizi'nde korku dolu saatler! Gemi kaptanı anons yaptı: 15 yıldır ilk kez böyle bir şey gördüm

Marmara Denizi'nde korku dolu saatler! Gemi kaptanı anons yaptı: 15 yıldır ilk kez böyle bir şey gördüm

Avşa Adası'ndan İstanbul'da Avcılar ve Yenikapı'ya düzenlenen İDO seferi sırasında Marmara Denizi'nde yağmur ve fırtınaya yakalanan gemilerdekiler korku dolu saatler geçirdi. Yolcuların fenalık ve baygınlık geçirdiği o anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 28.07.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 10:48
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Marmara Denizi’nde korku dolu saatler! Gemi kaptanı anons yaptı: 15 yıldır ilk kez böyle bir şey gördüm

Avşa Adası'ndan dün saat 15.00'te Avcılar İDO İskelesi'ne hareket eden deniz otobüsü, Marmara Denizi'nin ortasında fırtınaya yakalandı.

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Marmara Denizi’nde korku dolu saatler! Gemi kaptanı anons yaptı: 15 yıldır ilk kez böyle bir şey gördüm

Dalgalar deniz otobüsünü döverken yolcular dalgaların etkisi ile fenalaştı. Gemi kaptanı yolculara 4 kez sakin olmaları yolunda anons yapmak zorunda kaldı.

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Marmara Denizi’nde korku dolu saatler! Gemi kaptanı anons yaptı: 15 yıldır ilk kez böyle bir şey gördüm

Marmara Adası'na yanaşarak yolculuğuna devam eden kaptanın uyarıları etkili olmadı.

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Marmara Denizi’nde korku dolu saatler! Gemi kaptanı anons yaptı: 15 yıldır ilk kez böyle bir şey gördüm

Sürekli bulantı ile karşılaşan yolculardan 6'sı fenalaşırken, kaptan 1 saatlik rötar ardından deniz otobüsünü Avcılar'a ulaştırmayı başardı.

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Marmara Denizi’nde korku dolu saatler! Gemi kaptanı anons yaptı: 15 yıldır ilk kez böyle bir şey gördüm

Kaptan, son anonsunda 15 yıldan bu yana seferde olduğunu ilk kez böylesi bir durumla karşılaştıklarını söyledi.