Marmara Denizi'nde korku dolu saatler! Gemi kaptanı anons yaptı: 15 yıldır ilk kez böyle bir şey gördüm

Avşa Adası'ndan İstanbul'da Avcılar ve Yenikapı'ya düzenlenen İDO seferi sırasında Marmara Denizi'nde yağmur ve fırtınaya yakalanan gemilerdekiler korku dolu saatler geçirdi. Yolcuların fenalık ve baygınlık geçirdiği o anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 28.07.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 10:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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