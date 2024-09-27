Marketten yumurta alanlar dikkat! 0-1-2-3 kodları bakın ne anlama geliyor

Yumurtalarda Kod Sistemi Nedir?

Yaklaşık yedi yıldır yürürlükte olan yumurta kod sistemi, tüketiciye yumurtanın nerede ve hangi koşullarda üretildiği hakkında bilgi veriyor. Kodlar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara göre yumurtalara işleniyor.

Bu kodlar sayesinde yumurtanın tazeliğini, üretildiği ortamı ve hatta tavuğun nasıl beslendiğini öğrenmek mümkün. Kod sistemi olmasaydı, tüketiciler yumurtanın kaynağı hakkında herhangi bir bilgiye sahip olamayacaklardı.