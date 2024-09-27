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Marketten yumurta alanlar dikkat! 0-1-2-3 kodları bakın ne anlama geliyor

Yumurta, kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi ve mutfaklarımızda birçok yemeğin ana malzemesi. Ancak, tazeliğini anlamak ve güvenle tüketebilmek için üzerindeki kodlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki, bu kodlar ne anlama geliyor? Hangi kod hangi yumurta tipini temsil ediyor? İşte yumurtaların üzerindeki şifreler ve tüketiciye sağladığı güvence.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.09.2024 17:34 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 17:37
Marketten yumurta alanlar dikkat! 0-1-2-3 kodları bakın ne anlama geliyor

Tazeliği belirsiz, kodsuz yumurtalar yerine, üzerinde kod olan yumurtaları tercih etmek hem sağlık hem de güvenlik açısından kritik öneme sahip. Tüketiciler, alışveriş yaparken yumurtanın üzerindeki kodları kontrol etmeli ve bu kodların ne anlama geldiğini bilerek daha bilinçli bir seçim yapmalıdır. Kodlu yumurta, hem tazeliğin hem de güvenliğin en önemli göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Marketten yumurta alanlar dikkat! 0-1-2-3 kodları bakın ne anlama geliyor

Yumurtalarda Kod Sistemi Nedir?

Yaklaşık yedi yıldır yürürlükte olan yumurta kod sistemi, tüketiciye yumurtanın nerede ve hangi koşullarda üretildiği hakkında bilgi veriyor. Kodlar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara göre yumurtalara işleniyor.

Bu kodlar sayesinde yumurtanın tazeliğini, üretildiği ortamı ve hatta tavuğun nasıl beslendiğini öğrenmek mümkün. Kod sistemi olmasaydı, tüketiciler yumurtanın kaynağı hakkında herhangi bir bilgiye sahip olamayacaklardı.

Marketten yumurta alanlar dikkat! 0-1-2-3 kodları bakın ne anlama geliyor

Kodlar Ne Anlama Geliyor?

Yumurta kodları, üretim yöntemine göre farklı numaralarla sınıflandırılıyor. Tüketiciler, bu kodları bilerek tercih yaparak daha bilinçli bir şekilde alışveriş yapabilirler.

0 Numaralı Kod: Organik yumurtayı temsil eder. Bu yumurtalar, tamamen doğal ortamlarda, kimyasal yem kullanılmadan üretilen tavuklardan gelir.

1 Numaralı Kod: Gezen tavuk yumurtasıdır. Bu kod, tavukların geniş alanlarda dolaşarak beslendiği ve daha doğal koşullarda yetiştirildiği anlamına gelir.

2 Numaralı Kod: Kümes tavuğu yumurtasıdır. Tavuklar, kapalı kümeslerde yetiştirilir ancak kafes kullanılmaz.

3 Numaralı Kod: Kafes tavuğu yumurtasıdır. Tavuklar, kafeslerde yetiştirilir ve sınırlı hareket imkânına sahiptir. En yaygın ve en ucuz yumurta tipidir.

Marketten yumurta alanlar dikkat! 0-1-2-3 kodları bakın ne anlama geliyor

Kodu Olmayan Yumurta Güvenli mi?

Kodu olmayan yumurtalar, hem üretim hem de son kullanma tarihi konusunda belirsizlik yaratıyor. Kodu olmayan yumurtanın hangi koşullarda üretildiğini, tazeliğini ya da sağlık açısından güvenli olup olmadığını bilmek mümkün değil. Bu nedenle, uzmanlar kodsuz yumurta almanın büyük risk taşıdığı konusunda uyarıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmeyen bu ürünler, tüketicilere sahte bir güven hissi verebiliyor. Üstelik, gıda sahtekarları kodsuz yumurtaları köy yumurtası gibi göstererek satmaya çalışıyor.

Marketten yumurta alanlar dikkat! 0-1-2-3 kodları bakın ne anlama geliyor

Yumurtanın Rengi Tazeliği Gösterir mi?

Yumurtaların beyaz ya da kahverengi olması tavuğun ırkıyla ilgilidir. Yaygın bir yanlış anlama, kahverengi yumurtaların daha organik veya sağlıklı olduğu yönündedir. Ancak bu, gerçeği yansıtmıyor. Yumurtanın rengi değil, üzerindeki kodlar ve üretim yöntemi yumurtanın tazeliği ve kalitesi hakkında bilgi verir.