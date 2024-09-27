27 Eylül 2024, Cuma
Marketten yumurta alanlar dikkat! 0-1-2-3 kodları bakın ne anlama geliyor
Yumurta, kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi ve mutfaklarımızda birçok yemeğin ana malzemesi. Ancak, tazeliğini anlamak ve güvenle tüketebilmek için üzerindeki kodlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki, bu kodlar ne anlama geliyor? Hangi kod hangi yumurta tipini temsil ediyor? İşte yumurtaların üzerindeki şifreler ve tüketiciye sağladığı güvence.
Giriş Tarihi: 27.09.2024 17:34 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 17:37