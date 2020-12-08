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Haberler Galeri Büyük marketlerden Covid-19 fırsatçılığı! Tarladaki fiyatın 5 katına satıyorlar

Büyük marketlerden Covid-19 fırsatçılığı! Tarladaki fiyatın 5 katına satıyorlar

Covid-19 salgını nedeniyle talebin arttığı naranciye ürünlerinde büyük marketlerin fiyatlarda fırsatçılık yaptığı ve tarladaki fiyatın 5 katı oranla satış yaptığı ortya çıktı. Türkiye'nin narenciye deposu Mersin'de narenciye hasadı devam ediyor. Tarım işçileri, gün ağarır ağarmaz narenciye bahçelerinde mandalina ve portakal kesimine başlıyor. Ziraat Odası Başkanı Demir: "Bu yıl ülke genelinde narenciyede 5-6 milyon ton üretim bekliyoruz. Mandalina dalında 1,5-1,8 lira arasındayken, büyük şehirlerde 8 liraya; dalında 2,5- 2,6 lira arasında olan portakal ise 10 liraya kadar çıkıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 14:45
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Büyük marketlerden Covid-19 fırsatçılığı! Tarladaki fiyatın 5 katına satıyorlar

Türkiye'nin narenciye deposu Mersin'de narenciye hasadı devam ediyor. Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Turgut Demir, ülke genelinde narenciyede bu yıl 5-6 milyon ton rekolte beklediklerini söyledi.

Fiyat farkına da dikkat çeken Demir, "Mandalina dalında 1,5-1,8 lira arasındayken, büyük şehirlerde 8 liraya; dalında 2,5- 2,6 lira arasında olan portakal ise 10 liraya kadar çıkıyor" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Büyük marketlerden Covid-19 fırsatçılığı! Tarladaki fiyatın 5 katına satıyorlar

Türkiye narenciye üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Mersin'de, daha gün ağarmadan yataklarından kalkan tarım işçileri, özellikle korona virüs salgınına karşı bir kez daha ön plana çıkan C vitamini deposu mandalina ve portakal kesimini aralıksız sürdürüyor.

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Büyük marketlerden Covid-19 fırsatçılığı! Tarladaki fiyatın 5 katına satıyorlar

TÜRKÜLER SÖYLEYEREK HASAT YAPIYORLAR
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kürkçü Mahallesi'ndeki narenciye bahçelerinde mandalina ve portakal hasadı yapan işçiler, sabah saat 04.30'da kalkıp 05.30'da yola düşüyor ve 07.00'de kesime başlıyor.

Tarsus'un Beylice, Topaklık ve Meşelik köylerinden bahçelere gelen narenciye işçileri, bu günlerde satsuma cinsi mandalinanın hasadını gerçekleştiriyor.

Türküler söyleyerek mandalina kesen işçiler, işlerinin kolay olduğunu belirterek, "Narenciye C vitamini deposu, sağlığımız için çok iyi. Biz topluyoruz, Türkiye'miz de yesin. Herkese afiyet olsun" dediler.

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Büyük marketlerden Covid-19 fırsatçılığı! Tarladaki fiyatın 5 katına satıyorlar

"NARENCİYE HASADI SON SÜRAT DEVAM EDİYOR"

Narenciye bahçesinde hasat devam ederken açıklama yapan Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Turgut Demir, Mersin'de narenciye hasadının en hızlı döneminde son sürat devam ettiğini söyledi.

3 Eylül'de erkenci mayer cinsi limona ihracat izni verilmesiyle narenciye hasadına başlandığını belirten Demir, daha sonra da erkenci mandalina, greyfurt ve erkenci portakal çeşitlerinin hasadına kademe kademe geçildiğini ifade etti.

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Büyük marketlerden Covid-19 fırsatçılığı! Tarladaki fiyatın 5 katına satıyorlar

Demir, "Narenciyenin çok fazla çeşidi üretiliyor artık. Yeni çeşitler de var, bunlarla beraber ürün gamı genişledi. Her ayda farklı ürünlerle beraber üretimi uzun vadeye yayarak piyasaya arzı destekliyoruz. Bu da arz ve tüketimi senkronize bir şekilde hareket ettiriyor. Şu an hasadı yapılan bahçede satsuma cinsi mandalina kesimi yapılıyor. Covid-19 salgınıyla beraber de C vitamini bakımından çok önemli bir potansiyele sahip olan narenciye çeşitlerini halkımıza ve yurt dışına sunmak için hasadımız son sürat devam ediyor" diye konuştu.