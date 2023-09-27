Mantar toplarken buldu: Bir yıldır muhafaza ediyor! Gramına 200 dolar verdiler, satmadı

Malatya'da yaşayan Osman Ünver, bundan yaklaşık 1 yıl öncesine kadar arkadaşları ile gittiği Beydağ'ında mantar toplarken diğer taşlardan farklı bazı taşları fark etti. İrili ufaklı taşları yanına alan Ünver, eve geldiğinde bu taşları yıkarken içerisinden sakız kıvamından sıvı geldiğini fark etti. Elindeki taşların değerli olabileceğini ve hatta meteor taşı olma ihtimalini düşünerek işi bilen bazı kişilere taşı gösterdi.

