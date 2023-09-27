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Mantar toplarken buldu: Bir yıldır muhafaza ediyor! Gramına 200 dolar verdiler, satmadı
Malatya'da mantar toplamaya gittiği dağda diğer taşlardan farklı taşları gören Osman Ünver, yanına aldığı taşları 1 yıldır muhafaza ediyor. Ünver, taşların meteor taşı olabileceğini düşündüğünü söyleyerek bölgede çok sayıda benzer taşın olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 27.09.2023 16:54Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 16:54