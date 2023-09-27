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Mantar toplarken buldu: Bir yıldır muhafaza ediyor! Gramına 200 dolar verdiler, satmadı

Malatya'da mantar toplamaya gittiği dağda diğer taşlardan farklı taşları gören Osman Ünver, yanına aldığı taşları 1 yıldır muhafaza ediyor. Ünver, taşların meteor taşı olabileceğini düşündüğünü söyleyerek bölgede çok sayıda benzer taşın olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 27.09.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 16:54
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Mantar toplarken buldu: Bir yıldır muhafaza ediyor! Gramına 200 dolar verdiler, satmadı

Malatya'da yaşayan Osman Ünver, bundan yaklaşık 1 yıl öncesine kadar arkadaşları ile gittiği Beydağ'ında mantar toplarken diğer taşlardan farklı bazı taşları fark etti. İrili ufaklı taşları yanına alan Ünver, eve geldiğinde bu taşları yıkarken içerisinden sakız kıvamından sıvı geldiğini fark etti. Elindeki taşların değerli olabileceğini ve hatta meteor taşı olma ihtimalini düşünerek işi bilen bazı kişilere taşı gösterdi.

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Mantar toplarken buldu: Bir yıldır muhafaza ediyor! Gramına 200 dolar verdiler, satmadı

Taşın meteor taşı olma ihtimalinin yüksek olduğunu öğrenen Ünver, "Geçen sene bu işlerden bir aracı arkadaşa 200 dolar gramına veririz dediler.

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Mantar toplarken buldu: Bir yıldır muhafaza ediyor! Gramına 200 dolar verdiler, satmadı

Bende vermedim ve halen elimde taşlar. Ne olduğunu tam öğrenmek istiyorum" dedi.

Taşların içerisindeki sıvıyı çıkardığında o gün kendisinde baş ağrısı olduğunu söyleyen Ünver, "Taşları bulduğum yer zirve olduğu için orası yazın ortasına kadar kar altın da oluyor.

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Mantar toplarken buldu: Bir yıldır muhafaza ediyor! Gramına 200 dolar verdiler, satmadı

Hava sıcaklığı da en fazla 25 derece olduğu için bu taşların güneşten yanma nedeniyle bu şekilde olma ihtimali yok. O yüzden bu taşların değerli taşlar olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

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Mantar toplarken buldu: Bir yıldır muhafaza ediyor! Gramına 200 dolar verdiler, satmadı

YOLDA YÜRÜRKEN BULDUĞU TAŞ İLE HAYATI DEĞİŞTİ!

Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.