22 Ocak 2022, Cumartesi
Manken Gizem Akbaş’ı öldüresiye darbeden eski sevgiliden akılalmaz savunma! Sözleri çıldırttı
İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş, eski sevgilisinin saldırısına uğradı. Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darbettiği iddiasıyla yargılanan eski sevgili Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan arkadaşı Muhammed Emre Balcı'nın yargılanmasına başlandı. Sanık Ayta'nın ifadesi şaşkına çevirirken Gizem Akbaş, "Hiçbir şey demeden vurmaya başladı. Yere düştüğümde de dövmeye devam etti" dedi.
Giriş Tarihi: 22.01.2022 12:56
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14