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Haberler Galeri Manken Gizem Akbaş’ı öldüresiye darbeden eski sevgiliden akılalmaz savunma! Sözleri çıldırttı

Manken Gizem Akbaş’ı öldüresiye darbeden eski sevgiliden akılalmaz savunma! Sözleri çıldırttı

İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş, eski sevgilisinin saldırısına uğradı. Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darbettiği iddiasıyla yargılanan eski sevgili Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan arkadaşı Muhammed Emre Balcı'nın yargılanmasına başlandı. Sanık Ayta'nın ifadesi şaşkına çevirirken Gizem Akbaş, "Hiçbir şey demeden vurmaya başladı. Yere düştüğümde de dövmeye devam etti" dedi.

Giriş Tarihi: 22.01.2022 12:56
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Manken Gizem Akbaş’ı öldüresiye darbeden eski sevgiliden akılalmaz savunma! Sözleri çıldırttı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı ile şikayetçi Gizem Akbaş katıldılar.

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Manken Gizem Akbaş’ı öldüresiye darbeden eski sevgiliden akılalmaz savunma! Sözleri çıldırttı

Sanık Mücahit İsmail Ayta savunmasında, gece kulübünde arkadaşlarıyla oturduğunu belirterek "Lavaboya çıktım. Alkollüydüm. Lavabo çıkışında görüntülerdeki olaylar meydana geldi. Alkollü olduğum için darbettiğimi bile hatırlamıyorum. Görüntüleri izlediğimde olayı kabul ettim ama tehdit etmedim" dedi.

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Manken Gizem Akbaş’ı öldüresiye darbeden eski sevgiliden akılalmaz savunma! Sözleri çıldırttı

Diğer sanık Muhammed Emre Balcı ise sık sık söz konusu eğlence mekanına gittiklerini belirterek "Orada Gizem ile karşılaştık. Kendisiyle herhangi bir husumetim yoktur. Lavaboya gitmiştim. Mücahit ve Gizem'i kavga ederken gördüm. Kavgayı ayıran da bendim. Kesinlikle tehdit etmedim" diye konuştu.

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Manken Gizem Akbaş’ı öldüresiye darbeden eski sevgiliden akılalmaz savunma! Sözleri çıldırttı

"KORKTUĞUM İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTIM"

Şikayetçi Gizem Akbaş ise mankenlik yaptığı için işi nedeniyle mekana gittiğini ifade ederek "Sanık Mücahit'in orada olduğunu bilmiyordum. Zaten korktuğum için uzaklaştırma kararı aldırmıştım" dedi. Akbaş olayı şöyle anlattı: "Lavaboya gitmiştim. Önce Muhammed Emre ile karşılaştım, bana 'Buradan git. Çok kötü şeyler olacak' dedi. Ben de 'O zaman siz gidin. Neden tatsızlık çıksın' dedim.

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Manken Gizem Akbaş’ı öldüresiye darbeden eski sevgiliden akılalmaz savunma! Sözleri çıldırttı

O da kafasını sallayarak 'Ben seni uyarıyorum' dedi. Arkamı döndüm, zıt tarafa gitmek üzereyken Mücahit İsmail bana geldi. Hiçbir şey demeden vurmaya başladı. Yere düştüğümde de dövmeye devam etti. Bu esnada 'Seni öldüreceğim. Bu iş bitti' dedi. Daha sonra bodyguardlar ayırdı. Olaydan sonra burnum kırıldı. Şikayetçiyim."