Manken Gizem Akbaş’ı öldüresiye darbeden eski sevgiliden akılalmaz savunma! Sözleri çıldırttı

"KORKTUĞUM İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTIM"

Şikayetçi Gizem Akbaş ise mankenlik yaptığı için işi nedeniyle mekana gittiğini ifade ederek "Sanık Mücahit'in orada olduğunu bilmiyordum. Zaten korktuğum için uzaklaştırma kararı aldırmıştım" dedi. Akbaş olayı şöyle anlattı: "Lavaboya gitmiştim. Önce Muhammed Emre ile karşılaştım, bana 'Buradan git. Çok kötü şeyler olacak' dedi. Ben de 'O zaman siz gidin. Neden tatsızlık çıksın' dedim.