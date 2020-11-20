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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Manjit Singh herkesi şoke etti! Guinness Dünya Rekoru kitabına girmek için bakın ne yaptı Manjit Singh herkesi şoke etti! Guinness Dünya Rekoru kitabına girmek için bakın ne yaptı
İngiltere'nin Leicester şehrinde yaşayan Strongman lakaplı 70 yaşındaki halterci Manjit Singh, dünyanın en tehlikeli rekorlarından birini kırmaya çalıştı. Strongman, Guinness Dünya Rekoru kitabına girmek için yaptığı görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 11:34
Göz kapaklarıyla 25 kiloluk ağırlıkları kaldırmaya çalışan adam o anları videoya çekti. Hayatını dublörlük yaparak geçindiren 70 yaşındaki adam, bir önceki rekorun da sahibi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
70 yaşındaki halterci Manjit Singh, daha önce gözkapaklarıyla 24 kilo kaldırarak Guinness Dünya Rekoru kitabına girmeyi başarmıştı.
"SAÇIMLA OTOBÜS ÇEKEBİLİRİM"
25 kiloluk ağırlıklar gözkapakları ile kaldırmak için hazırlık yapan Manjit Singh, bu seferki denemesinde başarılı olamadı. Kendi yaptığı kancaları gözkapaklarında tutmakta zorluk çeken 70 yaşındaki adam, 25 kiloluk ağırlıkları kaldıramadı.
İnsanların onun yaptıklarını gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Manjit, "Saçımla otobüs çekebilirim ya da ağzımla sıcak su şişesini patlatabilirim dediğimde bana inanmıyorlar ama bu benim için bir avantaj" dedi.
STRONGMAN DURMAYACAK
Kendi adına 68'den fazla rekora sahip olan Strongman lakaplı adam, bu rekoru kırmayı denemeyi bırakmayacağını söyledi.