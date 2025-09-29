Manisa’daki feci kazada hayatını kaybeden aile son yolculuğuna uğurlandı

KAZA

Edinilen bilgilere göre, Salihli'den İzmir istikametine gitmekte olan Hamza Uzunaltın idaresindeki 35 BLC 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen Mert Gülderen (41) yönetimindeki 45 AVV 432 plakalı pikapla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikiye bölünen otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybederken 4 yaşındaki Elanur Uzunaltın da ağır yaralandı. Pikapta bulunan 2'si çocuk 5 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ise facianın boyutunu gözler önüne sermişti.