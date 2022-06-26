Manisa’da korkutan orman yangını! 105 dönüm alan zarar gördü

Manisa'da saat 17.00 sularında çıkan orman yangını korkuya neden oldu. Ormanlık alanda çıkan yangını mahalle sakinleri fark edip ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 3 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 4 dozerle birlikte Salihli Orman Söndürme ekipleri, Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri ile havadan ve karadan yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 105 dönüm orman ve otluğun zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.