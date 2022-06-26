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Manisa’da korkutan orman yangını! 105 dönüm alan zarar gördü

Manisa'da saat 17.00 sularında çıkan orman yangını korkuya neden oldu. Ormanlık alanda çıkan yangını mahalle sakinleri fark edip ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 3 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 4 dozerle birlikte Salihli Orman Söndürme ekipleri, Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri ile havadan ve karadan yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 105 dönüm orman ve otluğun zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 26.06.2022 21:01
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Manisa’da korkutan orman yangını! 105 dönüm alan zarar gördü

Manisa Salihli'nin Kabazlı Mahallesi'nde bulunan Atış Poligonu mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

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Manisa’da korkutan orman yangını! 105 dönüm alan zarar gördü

Çalı Dede mevkiinde çıkan yangına 3 helikopter, 2 uçak,3 arazöz, 4 dozer, Salihli Orman Söndürme ekipleri, Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri havadan ve karadan müdahaleye etti.

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Manisa’da korkutan orman yangını! 105 dönüm alan zarar gördü

Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

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Manisa’da korkutan orman yangını! 105 dönüm alan zarar gördü

Yangında yaklaşık 105 dönüm ormanlık ve otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Manisa’da korkutan orman yangını! 105 dönüm alan zarar gördü

Öte yandan, Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.