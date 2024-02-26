Manisa'da korkunç olay! Kuaför Güldeniz Aşçı yangında hayatını kaybetti | Elbise dolabı detayı kahretti!
Manisa'da misafirliğe gittiği evde çıkan yangında dumandan etkilenip hayatını kaybeden 26 yaşındaki kuaför Güldeniz Aşçı'nın ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Aşçı'nın evden dışarı çıkamayınca yatak odasındaki elbise dolabına sığındığı öğrenildi.
Sabah
Giriş Tarihi: 26.02.2024
13:13
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında, kiracıların yaşadığı dairede, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyeciler, evin ön odalarında çıktığı belirlenen yangında, alevleri 1 saatte güçlükle söndürdü. Ardından içeri giren itfaiyeciler, Güldeniz Aşçı'nın arkadaki odada cansız bedenini buldu.
Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve kuaför olduğu öğrenilen Aşçı'nın, yanlarına misafirliğe gittiği kız arkadaşının işe gitmesiyle, yangın sırasında evde yalnız olduğu belirlendi.
Aşçı'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.