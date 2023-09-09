Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın! 3,5 saatte kontrol altına alındı

Atıl durumdaki tesise, gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl 1 milyon 677 bin TL idari para cezası kesilip, lisansının iptal edildiği bildirildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.