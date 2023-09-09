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Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın! 3,5 saatte kontrol altına alındı
Manisa'da atıl durumdaki atık ara depolama ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 3,5 saatte kontrol altına alındı. Tesise, gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl 1 milyon 677 bin TL idari para cezası kesilip, lisansının iptal edildiği bildirildi.