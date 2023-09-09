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Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın! 3,5 saatte kontrol altına alındı

Manisa'da atıl durumdaki atık ara depolama ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 3,5 saatte kontrol altına alındı. Tesise, gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl 1 milyon 677 bin TL idari para cezası kesilip, lisansının iptal edildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 09.09.2023 10:13
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Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın! 3,5 saatte kontrol altına alındı

Yunusemre ilçesi Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atıl durumdaki bir atık ara depolama ve geri dönüşüm tesisinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

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Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın! 3,5 saatte kontrol altına alındı

Madeni yağ, boya ve çeşitli kimyasal maddeler nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak tüm tesisi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

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Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın! 3,5 saatte kontrol altına alındı

Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yangında, tesiste zaman zaman patlamalar olurken, eriyen plastik ve kimyasal maddeler etrafa saçıldı.

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Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın! 3,5 saatte kontrol altına alındı

Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin gaz ölçümü yaptığı tesise müdahale eden itfaiye ekipleri, maske ve oksijen tüpüyle çalıştı. Alevler 3,5 saatte güçlükle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın! 3,5 saatte kontrol altına alındı

Atıl durumdaki tesise, gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl 1 milyon 677 bin TL idari para cezası kesilip, lisansının iptal edildiği bildirildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.