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Manavgat'taki yangında dehşete düşüren sözler: 200 metre alev topunun içinde kaldık

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangında ATV safari tesisinde bulunan 97 ATV aracı küle döndü. Demirlerin dahi eridiği tesis kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında alevlerin arasında kalarak canını zor kurtaran tesisin sahibi ise yaşadığı dehşet dakikalarını, "Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. 200 metreye yakın alev topunun içerisinde koştum" sözleriyle anlattı.

Giriş Tarihi: 02.08.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 10:57
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Manavgat'taki yangında dehşete düşüren sözler: 200 metre alev topunun içinde kaldık

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen hafta Çarşamba günü öğle saatlerde çıkan orman yangını, 6. gününde devam ediyor. Yangına havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise yüzlerce arazöz ve binlerce personel ile müdahale ediliyor.

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Manavgat'taki yangında dehşete düşüren sözler: 200 metre alev topunun içinde kaldık

Yangında Bucak Şıhlar Mahallesi'nde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisi küle döndü. Tesis içerisinde bulunan 2 katlı bir ev ve bir restoran kullanılamaz hale geldi.

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Manavgat'taki yangında dehşete düşüren sözler: 200 metre alev topunun içinde kaldık

Tesis içerisinde zaman zaman demirlerin dahi alevlerin şiddeti ile eridiği görüldü. Tesiste bulunan 150 saferi aracından 95 tanesi yanarak küle döndü.

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Manavgat'taki yangında dehşete düşüren sözler: 200 metre alev topunun içinde kaldık

SONUNA KADAR MÜCADELE ETTİ
Tesisin sahibi Cengiz Kartal (58), tesisini alevlerden koruyabilmek için son ana kadar mücadele etti. Yangın ile daha fazla mücadele edemeyeceğini anlayan Kartal, aracına binerek kaçmak istedi.

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Manavgat'taki yangında dehşete düşüren sözler: 200 metre alev topunun içinde kaldık

Bu kez yolda bir süre gittikten sonra alevlerin arasında kaldı. İşletme sahibi dört bir tarafını saran alevler arasında korku dolu anlar yaşadı. Kartal, bir süre sonra kollarından ve başından yaralanmasının ardından yangından kurtuldu.