Manavgat'taki yangında dehşete düşüren sözler: 200 metre alev topunun içinde kaldık

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangında ATV safari tesisinde bulunan 97 ATV aracı küle döndü. Demirlerin dahi eridiği tesis kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında alevlerin arasında kalarak canını zor kurtaran tesisin sahibi ise yaşadığı dehşet dakikalarını, "Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. 200 metreye yakın alev topunun içerisinde koştum" sözleriyle anlattı.

Giriş Tarihi: 02.08.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 10:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL