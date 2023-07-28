Manavgat yangınında eşini yalnız bırakmamak için evden ayrılmamıştı! Eski bakan Murat Kurum Deniz çiftini unutmadı

Kurum, yangın anında felçli eşini yalnız bırakmamak için hasar gören evinden ayrılmak istemeyen ve Kurum'un söz verdiği gibi kısa bir sürede yeni evine kavuşan İbrahim Deniz ve eşini unutmadı. Kurum, eşi Şengül Kurum ve kızı Zehra ile birlikte İbrahim ve Ayşe Deniz'i ziyaret etti. İbrahim Deniz, "Manevi oğlum" dediği Kurum'a uzun uzun sarılarak, "Oğlum benim seni çok seviyorum, çok özledim ben seni" ifadelerini kullandı.