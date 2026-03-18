Mahalle sakinlerini korkutan olay: 8 katlı binanın elektrik panosu patladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Şanlıurfa'da 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosu patladı. 3 kişi yoğun dumandan etkilenirken; bina tahliye edildi.

Olay, gece saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'ndeki 8 katlı binada meydana geldi. Binanın girişinde bulunan elektrik panosu, aşırı yüklenme nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı.

8 KATLI BİNANIN ELEKTRİK PANOSU PATLADI
Büyük patlamanın ardından yükselen duman kısa sürede binayı sardı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Yoğun duman nedeniyle panik yaşayan bina sakinleri, dışarı çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binada mahsur kalan bazı vatandaşları da merdivenle tahliye etti.

Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

