Mahalle sakinlerini korkutan olay: 8 katlı binanın elektrik panosu patladı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Şanlıurfa'da 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosu patladı. 3 kişi yoğun dumandan etkilenirken; bina tahliye edildi.
Olay, gece saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'ndeki 8 katlı binada meydana geldi. Binanın girişinde bulunan elektrik panosu, aşırı yüklenme nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı.
Büyük patlamanın ardından yükselen duman kısa sürede binayı sardı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Yoğun duman nedeniyle panik yaşayan bina sakinleri, dışarı çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekipler, binada mahsur kalan bazı vatandaşları da merdivenle tahliye etti.
Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.