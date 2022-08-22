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Mahalle ayağa kalktı! Evli adamla birlikte olan kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada

İstanbul'un Avcılar ilçesinde akıllara durgunluk veren bir 'ihanet' kavgası yaşandı. Evli bir adamla beraber olduğu öne sürülen kadın, birlikte olduğu şahsın ailesi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Dakikalarca süren kavgada sopa ve yumruklar konuşurken, yaşananlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. İşte olayın ayrıntıları...

İHA
Giriş Tarihi: 22.08.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 10:34
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Mahalle ayağa kalktı! Evli adamla birlikte olan kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada

Hayrete düşüren olay, geçen akşam sularında Avcılar Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaşandı.

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Mahalle ayağa kalktı! Evli adamla birlikte olan kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

İddiaya göre evli bir erkekle birlikte olan bir kadın, ilişki yaşadığı kişinin ailesinin durumu öğrenmesi üzerine hayatının şokunu yaşadı.

İSTANBUL'DA 'ALDATMA' KAVGASINDA SOPA VE YUMRUKLAR KONUŞTU / VİDEO

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Mahalle ayağa kalktı! Evli adamla birlikte olan kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada

YASAK AŞKI ÖĞRENİNCE OLANLAR OLDU

Yasak ilişkiyi öğrenince öfkelenen kişinin ailesi, birlikte olduğu kadına saldırdı.

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Mahalle ayağa kalktı! Evli adamla birlikte olan kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada

TEKMELER YUMRUKLAR KONUŞTU! KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Dakikalarca devam eden olayda, sopa, tekme, yumruklar havada uçuşurken, mahalleli tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti.

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Mahalle ayağa kalktı! Evli adamla birlikte olan kadının dehşeti yaşadığı anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.