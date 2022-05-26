26 Mayıs 2022, Perşembe
Mağaranın sırrı çözülemedi! Dağın eteklerinde keşfedilmeyi bekliyor
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Müdürler mezrasında bulunan Gümüşkaya Mağarasında çeşitli madenlerin bulunması nedeniyle kaya blokları suyu farklı bir renge bürüyor. Mağaranın aynı zamanda astım hastalarına iyi geldiği biliniyor. Berit Dağı eteklerinde bulunan Gümüşkaya Mağarası keşfedilmeyi bekliyor.
Giriş Tarihi: 26.05.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 16:49
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