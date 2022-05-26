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Mağaranın sırrı çözülemedi! Dağın eteklerinde keşfedilmeyi bekliyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Müdürler mezrasında bulunan Gümüşkaya Mağarasında çeşitli madenlerin bulunması nedeniyle kaya blokları suyu farklı bir renge bürüyor. Mağaranın aynı zamanda astım hastalarına iyi geldiği biliniyor. Berit Dağı eteklerinde bulunan Gümüşkaya Mağarası keşfedilmeyi bekliyor.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 16:49
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Mağaranın sırrı çözülemedi! Dağın eteklerinde keşfedilmeyi bekliyor
Bölgede eğitimci olarak görev yapan Halil İbrahim Algan, yaptığı açıklamada, "Bölgede yaptığım çalışmada onlarca mağaranın keşfini yaptım.
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Mağaranın sırrı çözülemedi! Dağın eteklerinde keşfedilmeyi bekliyor
Mağaraya Ericek Müdürler yolunu kullanarak Küçük Karalar mevkisinde geçerek meşhur karnıyarık suyunun gözüne ulaşıyorsunuz.
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Mağaranın sırrı çözülemedi! Dağın eteklerinde keşfedilmeyi bekliyor
Buraya kamp kurarak sırt rotadan 30 dakika yürüyüşün ardından mağaranın giriş kısmına vardığınızda küçük bir girişin ardında sizi müthiş bir güzellik bekliyor.
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Mağaranın sırrı çözülemedi! Dağın eteklerinde keşfedilmeyi bekliyor
Mağara içerisinde genişlik 30-40 metre arası yükseklik ise 50-75 metre arasında değişiyor. Göle varmadan alt ve üst noktalara giden koridorlar mevcut. Gölün çevresinde bulunan sarkıtlar gözlerinizi kamaştıracak.
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Mağaranın sırrı çözülemedi! Dağın eteklerinde keşfedilmeyi bekliyor
Gümüşkaya Mağarası içerisinde bir ilki gerçekleştirerek mağarada bulunan gölü geçerek ondan sonraki alanda bulunan sarkıt ve dikitler için fotoğraflama fırsatım oldu. Ortalama gölden 250 metre gitme fırsatım oldu.