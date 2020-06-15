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Maçka Parkı'ndan skandal görüntüler! Horon teptiler, nargile içtiler
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kaldırılmasının ardından gençlerin akınına uğrayan Şişli İlçesi'ne bağlı Maçka Demokrasi Parkı gece saatlerinde skandal görüntülere sahne oldu. Yapılan onca uyarıya rağmen sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen gençler, maskelerini çıkarıp müzik eşliğinde horon tuttu.
Giriş Tarihi: 15.06.2020 01:18 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 01:22
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