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Maçka Parkı'ndan skandal görüntüler! Horon teptiler, nargile içtiler

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kaldırılmasının ardından gençlerin akınına uğrayan Şişli İlçesi'ne bağlı Maçka Demokrasi Parkı gece saatlerinde skandal görüntülere sahne oldu. Yapılan onca uyarıya rağmen sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen gençler, maskelerini çıkarıp müzik eşliğinde horon tuttu.

Giriş Tarihi: 15.06.2020 01:18 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 01:22
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Maçka Parkı'ndan skandal görüntüler! Horon teptiler, nargile içtiler GALERİ DEVAM EDİYOR

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılması sonrasında parklar, sahiller vatandaşların kalabalık gruplar halinde vakit geçirdiği yerler haline geldi.

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Maçka Parkı'ndan skandal görüntüler! Horon teptiler, nargile içtiler

Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'na akın eden gençler, müzik eşliğinde horon tepti. Sosyal mesafe kuralına uymayan gençlerin maske de takmadıkları görüldü. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden gençler serin havanın keyfini çıkarırken bazı gençlerin ise parkta nargile içtikleri gözden kaçmadı.

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Maçka Parkı'ndan skandal görüntüler! Horon teptiler, nargile içtiler

"HAFTADA BİR YASAK OLMASI İYİ OLUR"
Arkadaşlarıyla parkta vakit geçirmek için gelen bir genç, "Koronavirüs tedbirleri azaldı. Azalması bir yandan kötü oldu. İkinci dalga olması durumu var. Ama yaz geldi insanlar nasıl evde duracak? Önlemler artırılsa iyi olur. Haftada bir sokağa çıkma yasağı olsa çok daha iyi olur. Biz bir nevi aynı evden geldik. Birimizde varsa hepimizde vardır.

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Maçka Parkı'ndan skandal görüntüler! Horon teptiler, nargile içtiler

Yine de hepimizde maskelerimiz cebimizde. Yüzümüze takmamız lazım, biz de önlemi biraz eziyoruz ama yapacak bir şey yok. İnsanların arasına karıştığımızda ve toplu taşıt araçlarına bindiğimizde maskeleri takıyoruz" dedi.

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Maçka Parkı'ndan skandal görüntüler! Horon teptiler, nargile içtiler

Metrobüs duraklarında kurallara uyulmadığını söyleyen bir vatandaş ise, "Biz Maçka'ya gelene kadar, metrobüs yolundan geldiğimiz için, insanlar tedbirleri düşünemiyor. Metrobüsü halletmeleri gerekiyor, sıraya uyulmuyor. Maske ayıp olmasın diye artık takılıyor. Millet olarak rahatlamışız" diye konuştu.