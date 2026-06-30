Lüks sitenin otoparkında 15 milyonluk altın vurgunu

İstanbul Ümraniye'de bulunan lüks bir sitenin kapalı otoparkında yaşanan hırsızlık, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Park halindeki lüks aracın camını kıran şüpheliler, yaklaşık 2 kilogram saf altın ile 55 bin euro nakit parayı alarak kayıplara karıştı.

2 KİLOGRAM SAF ALTIN İLE 55 BİN EURO NAKİT PARA Daha güvenli kalacağını düşünerek yaklaşık 2 kilogram saf altın ile 55 bin Euro nakit parayı 7 Nisan tarihinde aracında bıraktı. 14 Nisan tarihinde Komşularından gelen "Arabanızın camı kırılmış" telefonuyla neye uğradığını şaşıran iş insanı soluğu emniyette aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, lüks bir sitede (Royal Mira) yaşayan iş insanı Mehmet B., aracını güvenli olduğu gerekçesiyle sitenin -2. katındaki kapalı otoparkına bıraktı.

İfadesine başvurulan Mehmet B., kapalı otoparkın giriş şifresini kendisi dışında yalnızca yabancı uyruklu yardımcısı Abdullah Melih Y.'nin bildiğini söyledi. Olay günü yanında bulunan yardımcısının, hırsızlığın ortaya çıkmasının ardından "tuvalete gidiyorum" diyerek hızla yanından ayrıldığını, daha sonra ise telefonlarını kapatarak ortadan kaybolduğunu öne sürdü.

Yapılan incelemelerde, maskeli ve eldivenli bir şüphelinin otoparka girerek lüks aracın sol arka camını kırdığı, mavi renkli bir torba içerisindeki altın ve dövizleri aldıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Söz konusu aracın Beyza G. adına kayıtlı olduğu belirlenirken, hırsızlıktan yalnızca bir gün sonra noter aracılığıyla apar topar satıldığı da ortaya çıktı.

Toplamda 15 milyon liralık bir zararın oluştuğu olaya ilişkin 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlamaların hedefindeki yardımcı Abdullah Melih Y. ve bir şüpheli ise firari şahsın yakalanması için soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

OLAY YAŞANDIĞI SAATTE BENİM YANIMDA BULUNUYORDU

Motor teknisyeni Mehmet B., ifadesinde olayı şöyle anlattı: "Aracı sitenin -2'inci katındaki otoparkına park ettim ve bu t arihe kadar bahse konu aracımı otoparktan çıkarmadım.

14 Nisan'da olay günü saat 13.00 sıralarında komşularım beni aradı ve otoparkta bulunan aracımın sol arka camının kırıldığı ve kapısının açık olduğunu söylediler. Ben de otoparka geldim. Aracımın içindeki 2 kilogram saf altın ve yaklaşık 55 bin euro nakit paranın olmadığını fark ettim.

İkametimde bulunan bahse konu otoparkıma kapı şifresi olmadan kimse giremez, otopark kapısı şifresini de benden başka yardımcım olan Abdullah Melih Y. biliyordu. Onun yaptırdığını düşünüyorum. Olay yaşandığı saatte benim yanımda bulunuyordu.

Hırsızlık vakasını söylediğimde benim yanımda durmayıp tuvaelte gideceğim bahanesi ile yanımdan uzaklaştı. Daha sonra telefonunu aradım fakat telefonu kapalıydı. Hala kendisine ulaşamadım. Bahse konu malzemeleri aracımın içerisinde bulundurma sebebim, daha güvenli olduğunu düşündüğümden dolayıdır. Şahıslardan şikayetçiyim."