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Lüks sitede dehşet veren olay! Öldürüp dışarıya böyle çıkardı

Maltepe'de sokak hayvanlarını besleyen İnci Gerez, oturduğu binada baktığı 'Kıpır' isimli kedinin temizlik çalışanı Sevinç M. tarafından öldürülüp, poşete konularak dışarı atıldığını iddia etti. Sevinç E.'nin koltuk arkasındaki kediyi kucaklayıp, bir odaya girdikten sonra poşetle dışarı çıktığı binanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Giriş Tarihi: 27.11.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 12:19
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Lüks sitede dehşet veren olay! Öldürüp dışarıya böyle çıkardı

Olay, geçtiğimiz cumartesi öğle saatlerinde Feyzullah Mahallesi'nde bulunan binada meydana geldi. Sokak hayvanlarını besleyen İnci Gerez'in iddiasına göre, baktığı 'Kıpır' isimli kedi, son olarak binanın bahçesinde kayboldu.

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Lüks sitede dehşet veren olay! Öldürüp dışarıya böyle çıkardı

Bir süre kediyi bulmak için çevrede arama yapan Gerez, kediyi bulamayınca binanın güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İnci Gerez, binanın temizlik çalışanı olan Sevinç M.'nin kediyi öldürüp bir poşete koyarak dışarı attığının görüntülere yansıdığını ileri sürdü.

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Lüks sitede dehşet veren olay! Öldürüp dışarıya böyle çıkardı

Bunun üzerine Gerez, yanına gittiği temizlik çalışanı Sevinç M. ile tartıştı. Tartışmanın ardından ikili arasında arbede yaşandı. Yaşanan olay sonrası Gerez, temizlik işçisinden şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Lüks sitede dehşet veren olay! Öldürüp dışarıya böyle çıkardı

"PLANLI BİR ŞEKİLDE KEDİYİ BOĞUP ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"
Eşiyle sokak hayvanlarına baktığını söyleyen İnci Gerez "Bu kadar yakınımızda yaşanması beklemediğimiz bir şey. Bunlar her gün gördüğüm selam verdiğim insanlar. Bu kedi bizim binamıza yaklaşık bir ay önce sol patisinde dikiş izleriyle geldi. Sonra kediye bakmaya başladık. Bina olarak herkes kedilere bakıyor, onları besliyor. Kediyi binadan bir kişi sahiplenmek istiyor.

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Lüks sitede dehşet veren olay! Öldürüp dışarıya böyle çıkardı

Sahiplenmek isteyen kadın bir süre şehir dışına çıkmak istiyor. Geldiğinde arıyorlar. Bulamayınca eşime haber veriyorlar. Eşimin de aklına binanın güvenlik kamera görüntülerine bakmak geliyor. Görüntülere izlediğimizde binanın temizlik çalışanı planlı bir şekilde kediyi siyah poşete koyup mutfak gibi bir bölümümüz var oraya götürüyor.