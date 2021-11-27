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Lüks sitede dehşet veren olay! Öldürüp dışarıya böyle çıkardı
Maltepe'de sokak hayvanlarını besleyen İnci Gerez, oturduğu binada baktığı 'Kıpır' isimli kedinin temizlik çalışanı Sevinç M. tarafından öldürülüp, poşete konularak dışarı atıldığını iddia etti. Sevinç E.'nin koltuk arkasındaki kediyi kucaklayıp, bir odaya girdikten sonra poşetle dışarı çıktığı binanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Giriş Tarihi: 27.11.2021 12:17Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 12:19