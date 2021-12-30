Lüks otomobili pert etti! İstanbul'da eşiyle telefonda tartışan öfkeli koca dehşet saçtı

İstanbul'da eşiyle boşanma aşamasında olan öfkeli koca dehşet saçtı. Telefonda tartıştığı eşinin lüks otomobilini tabanca kabzası ve elleriyle parçaladı. Öfkeden deliye dönen koca hırsını alamayınca kendi cipiyle otomobile çarptı.