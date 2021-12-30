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Haberler Galeri Lüks otomobili pert etti! İstanbul'da eşiyle telefonda tartışan öfkeli koca dehşet saçtı

Lüks otomobili pert etti! İstanbul'da eşiyle telefonda tartışan öfkeli koca dehşet saçtı

İstanbul'da eşiyle boşanma aşamasında olan öfkeli koca dehşet saçtı. Telefonda tartıştığı eşinin lüks otomobilini tabanca kabzası ve elleriyle parçaladı. Öfkeden deliye dönen koca hırsını alamayınca kendi cipiyle otomobile çarptı.

Giriş Tarihi: 30.12.2021 19:09 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 19:21
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Lüks otomobili pert etti! İstanbul'da eşiyle telefonda tartıştı öfkeli koca dehşet saçtı
Lüks otomobili pert etti! İstanbul’da eşiyle telefonda tartıştı öfkeli koca dehşet saçtı

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşiyle telefonda tartıştıktan sonra deliye dönen koca, eşinin lüks otomobilini tabanca kabzası ve elleriyle parçaladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lüks otomobili pert etti! İstanbul'da eşiyle telefonda tartıştı öfkeli koca dehşet saçtı
Lüks otomobili pert etti! İstanbul’da eşiyle telefonda tartıştı öfkeli koca dehşet saçtı

Ardından sokaktan ayrılan koca, kısa bir süre sonra sokağa tekrar gelerek kendi arabasıyla otomobile çarptı. Lüks otomobilde büyük hasar oluşurken, o anlar kameraya yansıdı.

HABERİN VİDEOSU

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Lüks otomobili pert etti! İstanbul'da eşiyle telefonda tartıştı öfkeli koca dehşet saçtı
Lüks otomobili pert etti! İstanbul’da eşiyle telefonda tartıştı öfkeli koca dehşet saçtı

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Gökhan S. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Damla S.'nin evinin önüne geldi.

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Lüks otomobili pert etti! İstanbul'da eşiyle telefonda tartıştı öfkeli koca dehşet saçtı
Lüks otomobili pert etti! İstanbul’da eşiyle telefonda tartıştı öfkeli koca dehşet saçtı

ÖFKELİ KOCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sokakta telefondan eşi ile tartışan şahıs, bir süre sonra sinir krizi geçirirdi. Damla S.'ye ait park halindeki aracı gören Gökhan S., tabancanın kabzası ile aracın camına vurmaya başladı.

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Lüks otomobili pert etti! İstanbul'da eşiyle telefonda tartıştı öfkeli koca dehşet saçtı
Lüks otomobili pert etti! İstanbul’da eşiyle telefonda tartıştı öfkeli koca dehşet saçtı

Öfkesini alamayan şahıs, aracın yan aynalarını kırdıktan sonra eliyle otomobilin tamponunu söktü. Olaydan sonra cipine binen öfkeli koca, sokaktan ayrıldı.