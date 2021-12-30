30 Aralık 2021, Perşembe
Lüks otomobili pert etti! İstanbul'da eşiyle telefonda tartışan öfkeli koca dehşet saçtı
İstanbul'da eşiyle boşanma aşamasında olan öfkeli koca dehşet saçtı. Telefonda tartıştığı eşinin lüks otomobilini tabanca kabzası ve elleriyle parçaladı. Öfkeden deliye dönen koca hırsını alamayınca kendi cipiyle otomobile çarptı.
Giriş Tarihi: 30.12.2021 19:09 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 19:21
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Lüks otomobili pert etti! İstanbul'da eşiyle telefonda tartıştı öfkeli koca dehşet saçtı
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Lüks otomobili pert etti! İstanbul'da eşiyle telefonda tartıştı öfkeli koca dehşet saçtı
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- 8
Lüks otomobili pert etti! İstanbul'da eşiyle telefonda tartıştı öfkeli koca dehşet saçtı
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- 8
Lüks otomobili pert etti! İstanbul'da eşiyle telefonda tartıştı öfkeli koca dehşet saçtı
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- 8
Lüks otomobili pert etti! İstanbul'da eşiyle telefonda tartıştı öfkeli koca dehşet saçtı