Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Lorraine Cox'un dehşete düşüren ölümü | Odasında öldürüp 7 parçaya ayırdı! İşte son görüntüleri Lorraine Cox'un dehşete düşüren ölümü | Odasında öldürüp 7 parçaya ayırdı! İşte son görüntüleri
Irak uyruklu 24 yaşındaki Azam Mangori, hastalık şekilde ilgi duyduğu 32 yaşındaki Lorraine Cox'u eğlence mekanın çıkışında kaçırarak kebap salonun üzerine götürdü. Burada Lorraine Cox'u öldürüp 7 parçaya ayırdı. İşte dünyayı dehşete düşüren cinayetin ayrıntıları ve genç kadının son görüntüsü…
Giriş Tarihi: 02.04.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:31
Arkadaşlarıyla eğlenmek için bir bara giden 32 yaşındaki genç kadın, 01.30 sularında eve dönerken başına geleceklerden habersizdi. Davayla ilgili tüyler ürperten ayrıntılar medyada geniş yer buldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Iraklı bir sığınmacının, kurbanını acımasızca öldürüp ardından vücudunu parçalamadan birkaç saat önceki güvenlik kameraları görüntüsü ortaya çıktı. 24 yaşındaki Azam Mangori, 32 yaşındaki Lorraine Cox'u geçen yıl Eylül ayında Exeter'deki kebap dükkanının üstündeki odasında öldürdü.
Ardından bir hafta boyunca kadının vücudunu yedi parçaya böldü; kıyafetlerini ve eşyalarını çöp kutuları ve ormanlık alanlara attı. Cox'un giydiği tişört ağzında bulunduğu için boğulmuş olabileceğine inanılıyor.
Mangori daha sonra şeytani planını uygulamaya devam etti. Cox'u öldürdükten sonra kadının cep telefonundaki SIM kartını, onun yaşadığını ve iyi olduğunu ailesine ve yakınlarına kanıtlamak için kullandı.
Genç kadının yakınları, Cox'un kaybolduğunu polise bildirdiler. Polis yetkilileri Cox'un gece şehir merkezinde gizemli bir adamla yürürkenki güvenlik kamerası görüntülerini bulduktan sonra davayı çözdü.