Lise müdürü öğrencisine arabada kabusu yaşattı! Suçu reddetti, ses kaydı gerçeği çıkardı

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında okul çıkışında öğrencisini evine bırakmak üzere arabasına alan Mehmet Y. genç kıza "Beni tahrik ediyorsun, çok güzelsin" şeklinde taciz içerikli konuşmalar yapmaya başladı. Bu da yetmezmiş gibi Ş.E'nin vücuduna dokunarak öpmeye yeltendi.

