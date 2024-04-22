Lise müdürü öğrencisine arabada kabusu yaşattı! Suçu reddetti ses kaydı gerçeği çıkardı
İstanbul Beykoz'da bulunan bir lisede müdür yardımcısı olan bir kişi kız öğrencisine kabusu yaşattı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında öğrencisini eve bırakma bahanesiyle aracına alan müdür yardımcısı, iddiaya göre önce laflarıyla sonra fiziksel olarak genç kıza cinsel istismarda bulundu. Aracı ormanlık alana süren müdürün elinden zor kurtulan liseli genç savcılığa koştu.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 08:30Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 08:37