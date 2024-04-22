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Lise müdürü öğrencisine arabada kabusu yaşattı! Suçu reddetti ses kaydı gerçeği çıkardı

İstanbul Beykoz'da bulunan bir lisede müdür yardımcısı olan bir kişi kız öğrencisine kabusu yaşattı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında öğrencisini eve bırakma bahanesiyle aracına alan müdür yardımcısı, iddiaya göre önce laflarıyla sonra fiziksel olarak genç kıza cinsel istismarda bulundu. Aracı ormanlık alana süren müdürün elinden zor kurtulan liseli genç savcılığa koştu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 08:37
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Lise müdürü öğrencisine arabada kabusu yaşattı! Suçu reddetti, ses kaydı gerçeği çıkardı

İstanbul Beykoz'daki bir lisede müdür yardımcılığı yapan Mehmet Y. (49), aynı lisede öğrenci olan Ş.E'ye (18) normalden fazla yakınlık gösteriyordu.

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Lise müdürü öğrencisine arabada kabusu yaşattı! Suçu reddetti, ses kaydı gerçeği çıkardı

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında okul çıkışında öğrencisini evine bırakmak üzere arabasına alan Mehmet Y. genç kıza "Beni tahrik ediyorsun, çok güzelsin" şeklinde taciz içerikli konuşmalar yapmaya başladı. Bu da yetmezmiş gibi Ş.E'nin vücuduna dokunarak öpmeye yeltendi.

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Lise müdürü öğrencisine arabada kabusu yaşattı! Suçu reddetti, ses kaydı gerçeği çıkardı

Yaşadıkları karşısında korkan genç kız kendisini istismar etmeye çalışan adamı iterek arabadan kurtuldu. Panikle yaşananları ailesine anlatan Ş.E. durumu yargıya taşıdı.

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Lise müdürü öğrencisine arabada kabusu yaşattı! Suçu reddetti, ses kaydı gerçeği çıkardı

Savcılığa başvurarak müdür yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulunan Ş.E. ve babası A.E'nin şikayetiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Lise müdürü öğrencisine arabada kabusu yaşattı! Suçu reddetti, ses kaydı gerçeği çıkardı

Gözaltına alının şüpheli Mehmet Y. suçlamaları reddederek genç kızın kendisine iftira attığını ileri sürdü.