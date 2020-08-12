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Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!

Diyetler, artık her kadının rutini haline geldi. Özellikle yaz ayları yaklaşırken kilo vermeye daha da özen gösteriliyor. Kimi zaman yapılan diyetler işe yarasa da çoğunlukla verilen kilolar geri alınıyor. Ancak haşlanmış limon diyeti ile sağlıklı kilo vermek mümkün. İşte limon diyetinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 01:44
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Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!
Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!

Haşlanmış limon diyeti ile kısa süre içinde vücudunuzda eksik olan vitaminleri alabilir, zayıflayabilir ve sağlığınızın en zirve günlerini yaşayabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!
Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!

HAŞLANMIŞ LİMON İLE KÜR HAZIRLAMA

Malzemeler 5 adet limon, 4-5 diş sarımsak, 2 litre su, birkaç parça zencefil

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Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!
Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!

HAZIRLANIŞI

Öncelikle, limonların kabuklarını soyup suyunu sıkın. Posa ve kabuklarını daha sonra kullanacağınız için bir kenarda saklayın. Daha sonra blender'da zencefil ve sarımsakları ezin. Ardından 2 litre suyu kaynatın.

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Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!
Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!

İçine de sıktığınız limon suyunu ve blenderda ezdiğiniz sarımsak ve zencefilleri ekleyip hepsini karıştırın. Bu karışımı 10 dakika kadar kaynatın ve soğumaya bırakın. Hazırladığınız bu kürü her sabah aç karna bir bardak tüketin.

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Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!
Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!

HAŞLANMIŞ LİMONUN FAYDALARI

Güne bu şekilde başlamanın faydalarını kısa zaman içinde hissedeceksiniz. Midenize zarar vermez, aç karna rahatlıkla tüketebilirsiniz, limondaki mineraller mideyi rahatlatır.