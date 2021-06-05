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LGS sınavı başarı duası: Sınavdan yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası
LGS öncesi okunacak dualar neler? 6 Haziran'da 1 milyona yakın öğrencinin ter dökeceği LGS sınavına saatler kaldı. Sınavdan yüksek puan alabilmek için uzun süredir hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve velileri, sınavda başarılı olabilmek için okunabilecek duaları araştırmaya başladı. LGS öncesi hangi dualar okunabilir? Sınavda başarılı olmak için okunacak dualar neler? Lise sınavına girerken hangi dualar okunur? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 05.06.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 15:36
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