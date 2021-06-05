LGS sınavı başarı duası: Sınavdan yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası

LGS sınavı başarı duası, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Liselere Giriş Sınavı (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav için geri sayım başladı. 6 Haziran'da sınava katılacak yaklaşık 1 milyon öğrenci hazırlıklarını tamamladı. Her sınav döneminde olduğu gibi 2021 LGS öncesinde de öğrenciler ve velileri heyecan içinde. Sınava katılacak öğrenciler ve velileri sınavda başarılı olabilmek için sınav duası araştırıyor. Peki, LGS öncesi hangi dualar okunabilir? Sınavda başarılı olmak için okunacak dualar neler? Lise sınavına girerken hangi dualar okunur? İşte lise sınavında başarılı olma duası...