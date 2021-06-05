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LGS sınavı başarı duası: Sınavdan yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası

LGS öncesi okunacak dualar neler? 6 Haziran'da 1 milyona yakın öğrencinin ter dökeceği LGS sınavına saatler kaldı. Sınavdan yüksek puan alabilmek için uzun süredir hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve velileri, sınavda başarılı olabilmek için okunabilecek duaları araştırmaya başladı. LGS öncesi hangi dualar okunabilir? Sınavda başarılı olmak için okunacak dualar neler? Lise sınavına girerken hangi dualar okunur? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 15:36
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LGS sınavı başarı duası: Sınavdan yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası

LGS sınavı başarı duası, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Liselere Giriş Sınavı (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav için geri sayım başladı. 6 Haziran'da sınava katılacak yaklaşık 1 milyon öğrenci hazırlıklarını tamamladı. Her sınav döneminde olduğu gibi 2021 LGS öncesinde de öğrenciler ve velileri heyecan içinde. Sınava katılacak öğrenciler ve velileri sınavda başarılı olabilmek için sınav duası araştırıyor. Peki, LGS öncesi hangi dualar okunabilir? Sınavda başarılı olmak için okunacak dualar neler? Lise sınavına girerken hangi dualar okunur? İşte lise sınavında başarılı olma duası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS sınavı başarı duası: Sınavdan yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası

LGS SINAVINA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

1- Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

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LGS sınavı başarı duası: Sınavdan yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası

2- Sınava girerken şu dua okunur:

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

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LGS sınavı başarı duası: Sınavdan yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası

3- Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

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LGS sınavı başarı duası: Sınavdan yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası

4- Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."