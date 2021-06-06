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LGS başarı duası | LGS sınavı kazanma duası nedir? LGS'den yüksek puan almak için okunacak dualar neler?
LGS'den yüksek almak için hangi dualar okunur? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleştiriliyor. Sınava katılan öğrencilerin velileri, yüksek puan almak için başarı duası araştırmaya başladılar. Sınavdan başarılı olmak için okunabilecek dualara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS sınavı kazanma duası nedir? LGS'den yüksek puan almak için okunacak dualar neler? İşte sınav duaları...
Giriş Tarihi: 06.06.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 10:28
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