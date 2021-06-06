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Haberler Galeri LGS başarı duası | LGS sınavı kazanma duası nedir? LGS'den yüksek puan almak için okunacak dualar neler?

LGS başarı duası | LGS sınavı kazanma duası nedir? LGS'den yüksek puan almak için okunacak dualar neler?

LGS'den yüksek almak için hangi dualar okunur? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleştiriliyor. Sınava katılan öğrencilerin velileri, yüksek puan almak için başarı duası araştırmaya başladılar. Sınavdan başarılı olmak için okunabilecek dualara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS sınavı kazanma duası nedir? LGS'den yüksek puan almak için okunacak dualar neler? İşte sınav duaları...

Giriş Tarihi: 06.06.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 10:28
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LGS başarı duası | LGS sınavı kazanma duası nedir? LGS'den yüksek puan almak için okunacak dualar neler?

LGS sınavı kazanma duası nedir? 2021 LGS sınavı bugün gerçekleştiriliyor. İki oturum halinde gerçekleştirilecek LGS sınavında yüz binlerce öğrenci ter dökecek. Uzun süredir sınava hazırlanana öğrenciler ve velileri, sınavda başarılı olmak için hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS sınavı kazanma duası nedir? LGS'den yüksek puan almak için okunacak dualar neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS başarı duası | LGS sınavı kazanma duası nedir? LGS'den yüksek puan almak için okunacak dualar neler?

LGS SINAVINA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

1- Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

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LGS başarı duası | LGS sınavı kazanma duası nedir? LGS'den yüksek puan almak için okunacak dualar neler?

2- Sınava girerken şu dua okunur:

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

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LGS başarı duası | LGS sınavı kazanma duası nedir? LGS'den yüksek puan almak için okunacak dualar neler?

3- Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

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LGS başarı duası | LGS sınavı kazanma duası nedir? LGS'den yüksek puan almak için okunacak dualar neler?

4- Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."