LGBT Olimpiyatları skandala doymuyor! Milli boksörümüz tehlikede! Karşılaşma ihtimali var

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, LGBT lobisinin propaganda merkezine dönüştü. Açılış gösterisindeki sapkınlık tüm çevrelerden sert tepki almış, Başkan Erdoğan insan onurunu kıran bu durumu, Papa ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdi. Gençliği ve geleceği esir almak isteyen bu sapkın akımın gücü, olimpiyat oyunlarını kirletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndaki cinsiyet testinde başarısız olan Cezayirli Imane Khelif'in kadınlar kategorisinde yarışmasına Paris'te izin verildi. Imane Khelif ile müsabakaya çıkan İtalyan boksör Angela Carini mücadelenin 46. saniyesi sonrası karşılaşmadan çekildi ve gözyaşlarına boğuldu.

ahaber.com.tr Giriş: 01.08.2024 16:18 Güncelleme: 01.08.2024 16:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL