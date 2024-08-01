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LGBT Olimpiyatları skandala doymuyor! Milli boksörümüz tehlikede! Karşılaşma ihtimali var

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, LGBT lobisinin propaganda merkezine dönüştü. Açılış gösterisindeki sapkınlık tüm çevrelerden sert tepki almış, Başkan Erdoğan insan onurunu kıran bu durumu, Papa ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdi. Gençliği ve geleceği esir almak isteyen bu sapkın akımın gücü, olimpiyat oyunlarını kirletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndaki cinsiyet testinde başarısız olan Cezayirli Imane Khelif'in kadınlar kategorisinde yarışmasına Paris'te izin verildi. Imane Khelif ile müsabakaya çıkan İtalyan boksör Angela Carini mücadelenin 46. saniyesi sonrası karşılaşmadan çekildi ve gözyaşlarına boğuldu.

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 16:18 Güncelleme: 01.08.2024 16:19
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LGBT Olimpiyatları skandala doymuyor! Milli boksörümüz tehlikede! Karşılaşma ihtimali var
Küresel güçlerin desteği ile fonlanan LGBT lobisi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı kirletti. Batı'nın bilinçli olarak destek verdiği sapkınlığa çocukların da alet edilmesi büyük tepki çekerken yeni bir rezalet daha yaşandı.
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LGBT Olimpiyatları skandala doymuyor! Milli boksörümüz tehlikede! Karşılaşma ihtimali var

SKANDALLAR OLİMPİYATINDA YENİ REZALET

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında 66 kg İtalyan boksör Angela Carini, son 16 turunda cinsiyet testinde başarısız olduğu ortaya çıkan Cezayirli boksör Imane Khelif karşısında çekildi.

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LGBT Olimpiyatları skandala doymuyor! Milli boksörümüz tehlikede! Karşılaşma ihtimali var

YARIŞTAN ÇEKİLDİ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İtalyan boksör Angela Carini, mücadelenin başlamasının ardından 46 saniye sonra mücadeleden çekilmek zorunda kaldı.

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LGBT Olimpiyatları skandala doymuyor! Milli boksörümüz tehlikede! Karşılaşma ihtimali var
Cezayirli boksörün çeyrek finale çıkmasının ardından rakibinin elini sıkmayan İtalyan boksör, gözyaşlarına da hakim olamadı.
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LGBT Olimpiyatları skandala doymuyor! Milli boksörümüz tehlikede! Karşılaşma ihtimali var

Maçın ardından açıklamada bulunan İtalyan boksör Angela Carini, "Hayatım boyunca bu kadar sert bir yumruk yemedim. Maç hakkındaki kararı komite verecek" dedi.