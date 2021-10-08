Leyla Aydemir davasında zanlılar hakim karşısında! Şikayetçi olmayan baba duruşmaya katılmadı

Ağrı kent merkezinde yaşamını sürdüren Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin yedi çocuğundan altıncısı olan Leyla Aydemir, 2018'de Ramazan Bayramı için geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran günü ortadan kayboldu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu minik Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre mesafede Kurudere mevkiinde cesedi bulundu.