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Leyla Aydemir davasında zanlılar hakim karşısında! Şikayetçi olmayan baba duruşmaya katılmadı
Ağrı'da 2018'de kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in (4) davası, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Aileden şikayetçi olmayarak şaşkına çeviren ve şu anda yurt dışında olduğu öğrenilen baba Nihat Aydemir ise duruşmaya katılmadı.
Giriş Tarihi: 08.10.2021 12:06Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 12:17