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Leyla Aydemir davasında zanlılar hakim karşısında! Şikayetçi olmayan baba duruşmaya katılmadı

Ağrı'da 2018'de kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in (4) davası, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Aileden şikayetçi olmayarak şaşkına çeviren ve şu anda yurt dışında olduğu öğrenilen baba Nihat Aydemir ise duruşmaya katılmadı.

Giriş Tarihi: 08.10.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 12:17
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Leyla Aydemir davasında zanlılar hakim karşısında! Şikayetçi olmayan baba duruşmaya katılmadı

Ağrı kent merkezinde yaşamını sürdüren Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin yedi çocuğundan altıncısı olan Leyla Aydemir, 2018'de Ramazan Bayramı için geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran günü ortadan kayboldu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu minik Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre mesafede Kurudere mevkiinde cesedi bulundu.

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Leyla Aydemir davasında zanlılar hakim karşısında! Şikayetçi olmayan baba duruşmaya katılmadı

AMCA TUTUKLANDI

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Ekim 2020 günü görülen karar davasında, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verilmişti.

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Leyla Aydemir davasında zanlılar hakim karşısında! Şikayetçi olmayan baba duruşmaya katılmadı

Karar davasının ardından tutuklu amca Yusuf Aydemir de tahliye edildi. Minik Leyla'nın davası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası görülmeye başlanmıştı. Sanıklar kararın bozulmasının ardından ikinci kez hakim karşısına çıktılar.

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Leyla Aydemir davasında zanlılar hakim karşısında! Şikayetçi olmayan baba duruşmaya katılmadı

7 ZANLI HAKİM KARŞISINDA
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin Mehmet Ali Aydemir, amca Musa Aydemir, amca Yusuf Aydemir ve köylülerden Besim Dursun ile eşi Hatun Dursun, Ayşe Artam ve eşi Yıldırım Artam hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası ikinci kez hakim karşısına çıktı.


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Leyla Aydemir davasında zanlılar hakim karşısında! Şikayetçi olmayan baba duruşmaya katılmadı

AİLENİN ŞİKAYETÇİ OLMAMASI GÜNDEME GELDİ

Tutuksuz sanıklar davaya eksiksiz katılırken bir dönem aileden şikayetçi olmayan anne Şükran ve baba Nihat Aydemirde katılmadı.