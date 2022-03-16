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Leblebi helvası Yunanistan’ın gündeminde! Leblebi helvası nasıl yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İstanbul'da yemekte bir araya gelmişti. Görüşme kadar ikram edilen leblebi helvası da konuşuldu. Hatta o tatlı Yunan medyasında da ye aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" adlı kitabında da yer alan tarifi A Haber araştırdı.

A Haber
Giriş Tarihi: 16.03.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 09:13
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Leblebi helvası Yunanistan’ın gündeminde! Leblebi helvası nasıl yapılır?

Su, şeker, tereyağı kavrulmuş leblebi unu harmanlanıyor.

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Leblebi helvası Yunanistan’ın gündeminde! Leblebi helvası nasıl yapılır?

Üstüne Antep fıstığı bir de bal dökülüyor. Ve ortaya enfes bir tatlı çıkıyor...

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Leblebi helvası Yunanistan’ın gündeminde! Leblebi helvası nasıl yapılır?

Helva denilince Türkiye'nin çok özel tatlıları geliyor insanın aklına.

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Leblebi helvası Yunanistan’ın gündeminde! Leblebi helvası nasıl yapılır?

İrmik, un ama bu tatlı ilk defa Emine Erdoğan'ın tarifiyle ortaya çıktı daha çok yapılır hale geldi.

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Leblebi helvası Yunanistan’ın gündeminde! Leblebi helvası nasıl yapılır?

13 Mart'taki Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinde ikram edilen leblebi helvası Yunanistan'da çok konuşuldu.