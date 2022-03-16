16 Mart 2022, Çarşamba
Leblebi helvası Yunanistan’ın gündeminde! Leblebi helvası nasıl yapılır?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İstanbul'da yemekte bir araya gelmişti. Görüşme kadar ikram edilen leblebi helvası da konuşuldu. Hatta o tatlı Yunan medyasında da ye aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" adlı kitabında da yer alan tarifi A Haber araştırdı.
Giriş Tarihi: 16.03.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 09:13
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