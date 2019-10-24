Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yemeği soğuk gelince bakın ne yapmış!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un soğuk gelen yemeği yüzünden yaptığı şeyle herkesi şaşırttı. Genç lider Kim Jong-un dünyanın en çok konuşulan liderlerin önde gelenlerinden. ABD ve Çin'e karşı takındığı tavır dünya basının manşetlerini süslüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un birçok özelliği ise hala bilinmiyor. Adeta sır küpü olan Kim Jong-un hakkında ilk kez duyacağınız o gerçekler...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 11:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





