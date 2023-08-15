Kuzenler turnayı gözünden vurdu! Bu yağın litresi 35 bin TL

"İLAÇ SANAYİDE KULLANILIYOR, 25 HASTALIĞA FAYDASI OLDUĞU BİLİNİYOR"

Yaylada kuzeni ile birlikte nane tıbbi nane üretimi yaptıklarını belirten Rıfat Akpınar, "Kabadüz ilçesinde bin 500 rakımlı yaylada nane yetiştiriciliği yapıyorum. Bu tıbbi nanenin mentol oranı yüksek ve özellikle yüksek rakımda yetiştirmemizin sebebi ise tamamen ilaçtan arınmış, ilaç sektörü için ürettiğimiz bir malzeme. Kuru, yaş ve yağ olarak veriyoruz. Malzeme kanser hastalarının, kemoterapi alan hastaların birçok rahatsızlıklarına iyi geliyor ve bunların dışında göğüs ve beyin hastalıkları gibi rahatsızlıklarda 25 değişik faydası var" şeklinde konuştu.