Kütahya’da ’Afrodit’ ve ’Dionysos’ heykel başları bulundu! Aizanoi Antik Kenti kazısında heyecanlandıran gelişme

Çaydaki kazı sırasında iki önemli Heykel başını gün yüzüne çıkardıklarını anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

"Çaydaki kazı esnasında bizim için sürpriz olan buluntularla karşılaştık. Bunlar büyük boyutlu mermer heykellere ait başlardı. Bunlardan biri yaklaşık 50 santimetre yüksekliğindeki, aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen 'Afrodit' heykel başı. Diğeri ise mitolojide şarap tanrısı olarak bilinen 45 santimetre yükseklikte 'Dionysos' heykel başı. Daha önceki çalışmalarımızda genellikle heykellerin gövdelerini tespit ederken açıkçası hiç baş bulamıyorduk. Bu heykel başlarıyla karşılaşmamız bizi oldukça sevindirdi."