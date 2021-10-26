Kurusu Almanya'ya yaşı Rusya'ya gidiyor! Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya iniyorlar: Kilosu 50 lira

Denizli'nin Honaz ilçesinde 8 bin dekar arazide üretilen ve son dönemde ihracat ürününe dönüşen cennet hurmasında hasat dönemi yoğun geçiyor. Bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirten Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, "Fiyatların yüksek olması bizi tatmin ediyor. Birkaç yıl sonra ihracatta ve iç piyasada hurmada Türkiye'nin deposu olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 18:35 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 18:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL