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Haberler Galeri Kurusu Almanya'ya yaşı Rusya'ya gidiyor! Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya iniyorlar: Kilosu 50 lira

Kurusu Almanya'ya yaşı Rusya'ya gidiyor! Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya iniyorlar: Kilosu 50 lira

Denizli'nin Honaz ilçesinde 8 bin dekar arazide üretilen ve son dönemde ihracat ürününe dönüşen cennet hurmasında hasat dönemi yoğun geçiyor. Bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirten Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, "Fiyatların yüksek olması bizi tatmin ediyor. Birkaç yıl sonra ihracatta ve iç piyasada hurmada Türkiye'nin deposu olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 18:35 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 18:52
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Kurusu Almanya’ya yaşı Rusya’ya gidiyor! Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya iniyorlar: Kilosu 50 lira

Hurma yetiştiriciliğinde adından söz ettiren Honaz'da hasat telaşı başladı. Türkiye'nin cennet hurması deposu olma yolunda ilerleyen ilçede bu yıl 1350 çifti, mevsimsel şartlara bağlı olarak geçen yıla göre verimi düşen hurmadan 12 bin ton rekolte bekliyor.

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Kurusu Almanya’ya yaşı Rusya’ya gidiyor! Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya iniyorlar: Kilosu 50 lira

Hurmayı yaş ve kuru olarak satışa sunan üreticiler, yurt içi ve dışından gelen talebi karşılamaya çalışıyor.

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Kurusu Almanya’ya yaşı Rusya’ya gidiyor! Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya iniyorlar: Kilosu 50 lira

Sabahın ilk ışıklarıyla tarla yoluna düşen üreticiler gün boyu topladıkları hurmaların bir bölümünü kabuğunu soyduktan sonra kurutmalık için askılara asıyor. Yaş olarak gönderilecek meyveler ise özenle seçiliyor.

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Kurusu Almanya’ya yaşı Rusya’ya gidiyor! Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya iniyorlar: Kilosu 50 lira

Yaş için ayrılan meyve soğuk hava depolarında satış için hazırlanıyor.

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Kurusu Almanya’ya yaşı Rusya’ya gidiyor! Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya iniyorlar: Kilosu 50 lira

Cennet hurması bu yıl tarlada 6 liradan satılıyor, kurusunun ise 50 liradan alıcı bulması bekleniyor.